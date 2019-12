Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 10 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 10 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 10 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata de “I Medici 3”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Le spie della porta accanto”: una coppia di periferia si ritrova coinvolta in un complotto di spionaggio internazionale quando i due scoprono che i nuovi vicini di casa, all’apparenza perfetti, sono, in realtà, spie governative. In seconda serata, il programma di attualità “RagazziContro”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Something Borrowed”.

Su Canale 5 va in onda il grande calcio, con la partita, valida per la Champions League, Inter-Barcellona. A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo il film “Babbo Natale non viene da nord”: Marcello è un prestigiatore, bravo con le carte ma superficiale e bugiardo con la figlia India, cantante di talento, ma troppo somigliante alla cantante Annalisa, con la quale viene spesso scambiata. Per risolvere il suo difficile rapporto con gli uomini, decide di passare il Natale col padre, che pero’ parte per Salerno, lasciandola a casa. Marcello deve consegnare dei regali vestito da Babbo Natale, ma facendolo, cade, batte la testa e perde la memoria. Viene soccorso da Padre Tommaso e dai bambini che vivono con lui. Non ricorda nulla, e vestito in quel modo, lo chiamano Babbo Natale. Nel frattempo India, delusa e arrabbiata, si mette sulle tracce del padre, accompagnata da Gerardo, cialtrone e incapace manager di Marcello. Tra mille equivoci e situazioni divertenti, padre e figlia, dopo aver sconfitto il male impersonato dalla bella ma perfida Alice, ritroveranno molto più che loro stessi.

