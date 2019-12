Addio a Jack Burns: la nuova stella del balletto ha perso la vita a soli 14 anni

Se n’è andato a soli 14 anni colui che per le sue doti da ballerino era stato definito “il nuovo Billy Elliot”: Jack Burns. Il ragazzo è deceduto lo scorso 1 dicembre 2019 in circostanze che non conosciamo

Sconvolge, a Greenock, (Scozia), la morte di un giovanissimo talento del balletto: Jck Burns, scomparso in circostanze misteriose lo scorso 1 dicembre 2019. L’adolescente è stato ritrovato morto dai genitori nella loro casa di Greenock. Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le circostanze del decesso, che al momento non sono conosciute. Jack Burns era noto anche in televisione e adesso numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia. I suoi genitori hanno fatto sapere che i funerali si celebreranno domani, giovedì 12 dicembre 2019.

Addio a Jack Burns, morta a 14 anni la nuova stella del balletto: sconosciuti i dettagli

Jack Burns, il ragazzino prodigio che aveva rivelato di avere straordinarie doti nella danza (tanto da essere ribattezzato come “il nuovo Billy Elliot” e che era diventato popolare anche in televisione, è morto lo scorso 1 dicembre 2019. Il suo decesso, improvviso, ha sconvolto la Scozia (il 14enne viveva a Greenock con i genitori e con il fratello) e tutto il Regno Unito.

Burns, che si stava affermando come la nuova stella del balletto, aveva recitato nella serie tv “Outlander” (2014) e aveva preso parte allo show “The One Show and Priscilla Queen of the Desert”, insieme a Duncan James (membro della band dei “Blue”). Dal 2009 studiava nella Glasgow Ballet School, rinomata per il suo prestigio.

Non sono trapelate informazioni sulle cause della morte del giovane, ma la Polizia ha fatto sapere che non si tratta di circostanze sospette.

Addio a Jack Burns, l’annuncio della morte dato da “Elite Academy of Dance”

“Elite Academy of Dance”, di cui il giovane danzatore era membro, ha dato la notizia della morte di Jack Burns pubblicando un post sul suo profilo Facebook:

“È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studente Jack Burns domenica 1 dicembre. Ha toccato l’anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012. Noi e tutta la famiglia e gli amici di Jacks siamo naturalmente completamente devastati e senza parole e risposte. La famiglia Burns desidera far sapere a tutti che il suo funerale si svolgerà alle ore 10.00 alla St Mary’s Church, Patrick Street, Greenock, giovedì 12 dicembre. A Karen, Robert e Rory farebbe piacere se quelli della famiglia Elite che conoscevano e amavano Jack tanto quanto tutti desiderassero partecipare. Avrebbero anche molto conforto se gli studenti desiderassero indossare le Felpe con cappuccio Alba o Elite e sedersi insieme giovedì. Il nostro studio sarà aperto giovedì alle 9.00 per coloro che desiderano partecipare. Tutti i nostri pensieri e preghiere in questo momento sono con la famiglia e gli amici di Jack, ma soprattutto con i suoi genitori Karen, Robert e suo fratello Rory. La famiglia Elite: più forti insieme“.

Maria Mento