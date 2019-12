Il boss fa il regalone di Natale ai dipendenti. 50.000 dollari a testa per premiare “il duro lavoro”

Edward St John è il fondatore di un’azienda e il presidente di uno sviluppatore immobiliare a Baltimora, nel Maryland.

Di recente ha organizzato una grande festa per tutti i 198 membri del personale in cui ha annunciato che avrebbe regalato 10 milioni di dollari. Le persone che avevano lavorato per la St John Properties ricevettero le somme più alte, anche se l’importo medio erogato era di 50.000 dollari. E non è tutto, dato che il bonus per le vacanze era da considerare un’aggiunta al pagamento annuale che avrebbero ricevuto alla fine dell’anno.

Quando hanno ricevuto le buste rosse che rivelavano l’entità del bonus che avrebbero ricevuto, i lavoratori dell’azienda non sono riusciti a trattenere la commozione, come riportato dal quotidiano “Metro”.

“Vogliamo premiare tutti per il duro lavoro”

Edward ha spiegato a tutti i dipendenti il motivo per cui stavano ottenendo tutti i soldi, ovvero l’obiettivo (raggiunto) di sviluppare 2 milioni di metri quadrati di uffici, negozi e spazi di magazzino negli Stati Uniti.

“Per celebrare il raggiungimento del nostro obiettivo, volevamo premiare i nostri dipendenti in modo significativo – ha detto il fondatore dell’azienda – Sono grato a tutti i nostri dipendenti, per il loro duro lavoro e per la loro dedizione. Non riuscivo a pensare a un modo migliore per dimostrarlo”.

Danielle Valenzia, che ha lavorato per l’azienda per 19 anni, ha affermato che l’importo ottenuto gli cambierà completamente la vita.