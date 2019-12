Cotto e Mangiato, ricetta 11 Dicembre: crepes funghi e taleggio

Appuntamento immancabile con le gustose ricette della rubrica di Cotto e Mangiato. Oggi Tessa ha messo tutta se stessa per preparare le crepes funghi e taleggio.

La ricetta per crepes funghi e taleggio

Per quanto concerne gli ingredienti, essi sono:

50 grammi di porcini

100 grammi di grano saraceno

250 ml di latte

2 uova

Sale q.b.

Aglio

200 grammi di taleggio

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è sbollentare i funghi porcini secchi in acqua salata e tritarli finemente. In una padella mettere aglio e olio e far soffriggere i funghi, poi aggiungere il taleggio a cubetti e un po’ di latte per allungare. Far cuocere insieme.

Da parte mettiamo a fare le crepes. In una ciotola mischiare farina al grano saraceno, uova, e latte, prendere una padella per crepes e versare il composto finché non si ottiene la forma tonda. Far cuocere due minuti per lato ognuna delle crepes.

Una volta pronte le crespelle, non resta che farcirle con il sugo ai funghi e piegarle in due o in quattro parti, come più preferiamo.