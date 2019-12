Marta Cartabia eletta primo presidente donna della Corte Costituzionale – VIDEO

I giudici della Consulta hanno eletto presidente la Marta Cartabia, è la prima donna che arriva al vertice della Corte costituzionale

Marta Cartabia è stata eletta presidente dai giudici della Consulta, la 56enne insegna diritto costituzionale all’Università Bicocca di Milano ed è la prima donna che arriva al vertice della Corte Costituzionale.

Dopo essere stata eletta la Cartabia ha dichiarato: “Ho rotto un cristallo, spero di fare da apripista. Spero di poter dire in futuro, come ha fatto la neopremier finlandese, che anche da noi età e sesso non contano. Perché in Italia ancora un po’ contano”.

Marta Cartabia fu eletta il 13 settembre del 2011 alla Consulta, l’ufficio di giudice costituzionale non può durare più di nove anni ed è per questo che il suo mandato scadrà il 13 settembre del 2020, durerà solo 9 mesi.

Sara Fonte