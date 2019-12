Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2019: il Sagittario deve ritrovare l’entusiasmo perduto

Mercoledì 11 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornate importanti. Oggi e domani abbiamo un cielo efficace, e tra l’altro, gli Ariete sono pronti all’amore. Qual è l’unico dubbio? Essere precipitosi, ma d’altronde questo è un segno zodiacale che fa sempre le cose di corsa. Non è un Capricorno, che medita ore prima di fare una scelta, non è un segno come la Vergine che pondera i pro e i contro. Tu quando senti di fare una cosa, ti lanci a capofitto. Un momento importante anche per il lavoro, considerando però che stai portando avanti dei progetti un po’ lenti nel divenire o magari bisogna mettere mano a qualche rattoppo, diciamo così;

Toro. Il Toro ha un grande anno, il 2020, però questa giornata porta via qualche soldo. Ci sono delle spese, molte delle quali riguardano anche la casa. Io non dico che in questi giorni tutte le coppie pensino a problemi finanziari, però certamente nell’ambito del lavoro ci sono state delle situazioni particolari e tra l’altro- a breve- si deve rinnovare un accoro, in contratto. Io credo che, viste le stelle del 2020, tu avrai modo di chiedere di più. Periodo di transizione;

Gemelli. I Gemelli hanno una giornata interessante. Non escludo che arrivi una notizia importante questo è un periodo neutrale per i sentimenti, perché ricordiamo che usciamo da un novembre un po’ pesante, però le storie che sono sopravvissute- diciamo così- al mese scorso, ora stanno meglio. Qualcuno ha già avuto, qualcun altro sta per avere. Giove non è più opposto e anche nel lavoro si può ricucire uno strappo;

Cancro. Hai un grande desiderio di riscatto, anche se non è facile navigare con Giove e Saturno in opposizione. L’opposizione, in astrologia, non rappresenta un problema invalicabile o insuperabile, ma solo una certa fatica nel fare le cose, forse un sovraccarico di tensione e cambiamenti avvenuti di recente a cui ancora non ti sei abituato. Qualcuno si riavvicina a casa oppure se è in attesa di una conferma l’avrà, nei primi mesi del prossimo anno;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una giornata interessante per tutto: incontri piacevoli nel weekend. Io direi che tutta la seconda parte di dicembre è favorevole alle relazioni. Resta però un periodo particolare perché, a fronte di molte ambizioni, non tutto è andato come avresti voluto. Ammettere qualche piccola svista potrebbe essere importante perché accumulare delle esperienze (anche se non positive) permette di non ripetere più errori nel futuro;

Vergine. Si fa sentire un po’ di stanchezza, ma si parla solo di un piccolo rallentamento, a fronte per di una grande cielo targato 2020, quindi un recupero non mancherà. Se devi parlare di cose importanti, anche mettere pace in famiglia, queste due giornate mi sembrano però un po’ polemiche e forse questo tuo desiderio, di disciplina, di rigore, potrebbe addirittura mettere in discussione le persone che hai attorno a te;

Bilancia. La Bilancia, in questo momento, si trova in una condizione particolare perché agitata e allora chi hai al tuo fianco? Perché se è una persona che non ti capisce del tutto, che ha qualche problema, allora bisogna stare doppiamente attenti perché il rischio di vivere qualche complicazione in più esiste. I Bilancia hanno sempre bisogno di un piccolo aiuto psicologico, nel senso che amano ricevere complimenti, sentirsi apposto. Anche in casa voi mantenete una certa sobrietà. Ricordo sempre che per la Bilancia l’aspetto estetico non è fine a se stesso. Bisogna sentirsi bene anche con gli altri , presentarsi bene. La Bilancia è uno dei segni che più di altri magari a una certa età ricorre a qualche ritocchino, a qualche cremina, però non è solo l’aspetto esteriore quello che conta. Avere Giove e Saturno conflittuali significa che adesso devi occuparti un po’ di più di te stesso. Oggi e domani c’è da risolvere qualche piccolo fastidio;

Scorpione. Il futuro 2020 sarà l’anno delle opportunità. Scegliere un amore lontano, scegliere una persona sposata/legata forse è un errore, però allo Scorpione- un po’ come all’Ariete, devo dirlo- le complicazioni un pochino piacciono, cioè se c’è una meta da raggiungere e questa meta è n po’ lontana, insomma non dispiace cercare di mettere un segno. Quelli che si uniscono a chi è libero, o comunque si guardano attorno non fermandosi alla prima apparenza, possono costruire qualcosa in più

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, a volte, forse pecca di impeto ed entusiasmo nelle proprie scelte, però proprio l’entusiasmo è mancato di recente e non per colpa tua. Sei molto diplomatico, puoi essere forte e anche determinato, ma quando hai voglia di protestare, di far sentire quello che pensi a tutti, parli e anzi puoi anche gridare, in un certo qual modo. La giornata è interessante per valutare bene un interesse, anche d’amore;

Capricorno. Avere le dee chiare ora è facile. Tra l’altro, ci saranno delle giornate in cui ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti nel tuo segno. Quelli che si sono allontananti dall’amore dovrebbero cercare di riavvicinarsi. Sempre possibili intrighi, nuovi incontri. Cerca di stare attento nei rapporti con Ariete e Cancro, che possono essere più conflittuali;

Acquario. L’Acquario ha voglia di recuperare energia e forma. Parlavo, qualche settimana fa, di un problema economico, questioni di bolletta, questioni condominiali piccole o grandi tensioni: ecco, in questi giorni si risolve tutto. Dal 20 ancora di più e dal 20 avremo anche una bella Venere, quindi tutto sommato posso dire che i nati Acquario che vogliono vivere una bella storia che vogliono anche recuperare un rapporto, o magari dure finalmente “Io ti amo” a una persona che era rimasta nell’oblio- dimenticata (fino a un certo punto) da tempo- potranno agire. D’altronde, ricordo che da marzo del 2019 Urano ha iniziato un transito rivoluzionario, quindi l’Acquario- che già è un po’ folle di suo- in questi giorni non si tiene perde i freni inibitori e inizia a fare quello che davvero desidera;

Pesci. Grandi speranze in vista del prossimo anno, attenzione però a queste giornate che sono distinte da un piccolo rallentamento. Alcune persone non si rendono conto di scherzare con il fuoco, perché tu sei apparentemente una persona molto tranquilla, ma se ti arrabbi son dolori. In questi giorni io ti consiglio però di fare solo lo stretto indispensabile, perché un po’perché sei troppo in tensione oppure perché ci sono troppe cose da fare, la stanchezza si fa sentire. Chi vive più storie in amore dovrà essere più sincero. Questa fine dell’anno può portare un momento di dentro o fuori definitivo solo per le coppie incerte. Tuttavia , in questo momento, chi ha una storia conflittuale può migliorarla o addirittura voltare pagina. Ho spiegato che il 2020 è un anno di acquisizioni. Belle le società (di amore o di lavoro) con il Capricorno, con lo Scorpione, che possono tornare a essere i tuoi riferimenti. Un po’ come il segno del Toro.

Maria Mento