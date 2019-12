Pesce salta un metro e cerca di colpire un drone. Il filmato fa il giro del web

Un pesce è stato filmato mentre saltava fuori da un lago nel tentativo di colpire un drone.

La creatura è riuscita a saltare ad un metro di altezza nel tentativo di abbattere il dispositivo che si è avvicinato un pò troppo alla superficie dell’acqua.

Il pesce è arrivato a pochi centimetri dal colpire le eliche del drone. Nel filmato si sente un uomo gridare non appena vede saltare il pesce.

Il pescatore, di nome Ronald, ha caricato la clip su Instagram: sono già 22.500 gli utenti che hanno visto il filmato. Grazie alla pubblicazione da parte di un sito acquatico la clip è stata vista altre 85.000 volte: lo riporta il Daily Star Online.

“Controlla l’altezza mostrata da questo ragazzo mentre salta dall’acqua!”, si legge nel titolo del filmato pubblicato su Instagram.

Gli Arowana sono dei grossi pesci molto aggressivi

“Ovviamente questo video di Ronald avrebbe potuto concludersi molto male, ma dimostra semplicemente quanto possano essere aggressivi e potenti gli arowana”, si legge in un commento.

“Questa è la prima volta che tifo per il predatore e non per la preda”, ha commentato un utente.

Gli Arowana, chiamati anche pesci drago, sono grossi pesci d’acqua dolce che possono arrivare a pesare 2 chili e mezzo. Sono noti per essere in grado di saltare in modo molto aggressivo.