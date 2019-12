Serena Enardu svela: “Pago mi manca, ma la nostra storia doveva finire” – VIDEO

Serena Enardu soffre ancora molto dopo la fine della sua relazione con Pago, sente la sua mancanza ma tra loro doveva finire perché l’amore si era spento

Serena Enardu è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Pago, i due si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip.

La Enardu intervistata dal settimanale Chi ha fatto sapere che per lei è un periodo complicato, si sta riprendendo ma ha sofferto molto e continua a soffrire. A detta sua la relazione con Pago dopo sei anni doveva finire, l’amore si era spento.

Serena ha ammesso che sente la mancanza dell’ex compagno, ma ad oggi è giusto che le loro strade siano separate. Dopo la rottura il figlio continua a vedere e sentire Pago, lei invece no.

Ad oggi un ritorno di fiamma tra loro non sembra essere impossibile, è pentita di aver fatto soffrire Pago ma è stata se stessa. Serena ha poi svelato come sta affrontando il dolore per la rottura con Pago: “Sono in cura da una psicologa. Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. Davvero, è un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia.”

