Spara a una ballerina perché aveva smesso di danzare: è successo a un matrimonio – VIDEO

Una ballerina, in India, è stata raggiunta da un proiettile esploso al culmine di una lite. Lei e un’altra collega sono state minacciate- durante un banchetto nuziale- perché la musica si era interrotta e per quello avevano smesso di danzare

Problemi tecnici all’impianto audio, la musica che smette di rallegrare la sala e due ballerine che conseguentemente si fermano in attesa di poter riprendere i loro movimenti ritmati. È successo in India, nel corso di un banchetto nuziale, ma a qualcuno degli invitati ha dato fastidio che le ballerine abbiano interrotto le danze. Così, è scoppiato un litigio a cui è seguita una chiara minaccia: “Se ti fermi ti sparo”. E quel qualcuno ha realmente sparato, colpendo al volto una delle due ragazze. Il video che immortala la scena è stato poi diffuso sui social.

Spara a una ballerina perché aveva smesso di danzare, la donna colpita alla mandibola: ricoverata in ospedale

Siamo in India e in data 1 dicembre 2019, a Chitrakoot (nello Stato di Uttar Pradeshm), si è da poco celebrato un matrimonio. Gli sposi e gli invitati stanno continuando a festeggiare lo sposalizio con il banchetto nuziale e due ballerine rallegrano l’atmosfera con le loro danze. A un cero punto, però, un piccolo inconveniente tecnico rovina la festa e rischia di scatenare la tragedia. La musica si ferma per colpa di un problema tecnico all’impianto audio e le due ballerine, di conseguenza, anche loro interrompono il loro ballo, in attesa che la musica venisse ripristinata.

Qualcuno non gradisce l’interruzione del ballo, nonostante non ci fosse più la musica, e grida una minaccia indirizzata alle due donne (“Se ti fermi ti sparo”). Segue realmente lo sparo di un colpo di pistola, che colpisce una delle due ballerine. Nel video si vede il momento in cui la donna viene colpita e si accascia al suolo, portandosi le mani al volto. L’altra ballerina interviene per soccorrerla, e successivamente la donna viene trasportata in ospedale. Il proiettile le ha distrutto la mandibola.

Spara a una ballerina perché aveva smesso di danzare, arrestate due persone (ma la Polizia ne cerca una terza)

secondo quanto racconta Leggo.it che ha riportato la notizia, due persone sono state tratte in arresto per quanto successo al ricevimento. Gli arresti sono stati messi a segno una settimana dopo l’accadimento di questi fatti. Pare, inoltre, che ci sia un terzo sospettato e che la Polizia indiana stia ancora indagando per rintracciarlo. Sui social, comunque, gli utenti si sono scagliati contro gli agenti di Chitrakoot, accusando la Polizia di essere intervenuta tardivamente.

Maria Mento