Scopre il tradimento del partner grazie al FitBit. La giornalista rivela tutto su Twitter

Il tradimento del partner scoperto grazie al… dispositivo indossabile.

Jane Slater di professione fa la giornalista, e negli Stati Uniti è anche piuttosto conosciuta. E’ stata proprio lei a raccontare tutto su Twitter, rivelando come ha fatto a scoprire l’infedeltà del suo fidanzato.

Come riportato da Dagospia, il suo compagno le aveva regalato un FitBit in occasione delle festività natalizie, e sia Jane che il suo ragazzo avevano deciso di sincronizzare i loro dispositivi in modo tale da “incentivarsi” a vicenda a svolgere attività fisica. Tutto normale, ma ad un certo punto la giornalista si è accorta di qualcosa di strano.

“Il Fitbit era davvero utile per tenersi in forma, lo amavo – ha detto la Slater – almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app”.

Il commento di un’utente: “Ecco come ho capito che…”

“In un eccesso di ‘garantismo’ avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile – ha poi aggiunto la giornalista – E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse vera”.

La storia raccontata su Twitter dalla giornalista è stata commentata da molte persone che hanno vissuto situazioni analoghe. “Ho scoperto che il mio ex marito mi tradiva perché indossava proprio un dispositivo simile – ha detto una utente – Ho capito che non era una corsetta perchè era durata appena un minuto”.