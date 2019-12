Aumenta l’hype per l’uscita di Made in Catania: a mezzanotte L’Elfo riafferma chi è la voce di Catania

Cresce l’attesa per ‘Made in Catania’, nuova traccia de L’Elfo, in uscita stanotte a mezzanotte

Dopo aver filmato un contratto con Universal / Polydor (diventando di fatto il primo rapper siciliano a firmare per una mayor), L’Elfo esce subito con una traccia per ribadire un concetto espresso sin dalla prima traccia a superare il milione di view sul tubo (‘Sangue Catanese’, uscita ormai quasi tre anni or sono).

L’Elfo continua a suonare particolarmente ispirato e nella traccia in uscita – in cui canta nuovamente in dialetto – ribadisce di essere la voce di Catania: tra divertenti punchline e ritratti di strada, L’E si conferma particolarmente ispirato, dimostrando di dimsotrare come non mai il passaggio ad una realtà discografica più grande (che potrà dargli la possiblità di raggiungere una platea ancora più ampia).

Cresce inoltre l’attesa del nuovo album, di cui si ignora il nome ma di cui sappiamo la data limite, dovendo uscire entro e non oltre la primavera.

Quello che verrà sarà il secondo album ufficiale dell’artista etneo dopo ‘Gipsy Prince’, album di cui parlammo a ridosso dell’uscita (nell’agosto del 2018).

Per adesso i fan potranno godersi questa nuova traccia, con la produzione di Funkyman (mix e master di Marco Zangirolami).