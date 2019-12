Cotto e Mangiato, ricetta 12 Dicembre: tartufi di pandoro al tiramisù

Appuntamento natalizio per la rubrica di Cotto e Mangiato. Simona Mirto, influencer culinaria del momento, è stata ospite nella cucina di Tessa Gelisio, e ha preparato i tartufi di pandoro al tiramisù.

La ricetta dei tartufi di pandoro al tiramisù

Per quanto concerne gli ingredienti, essi sono:

Pandoro

Zucchero a velo

Mascarpone

Caffè freddo

Cocco grattugiato

Cacao amaro

Granella di nocciole

Crema di nocciole

Preparazione

Tritare il pandoro, aggiungere zucchero a velo, mascarpone e caffè freddo e amalgamare tutto. Dopo aver reso ben omogeneo l’impasto, metterlo a riposare in frigo per qualche ora.

Quando l’impasto sarà pronto tirarlo da frigo, e iniziare a preparare le palline. Con un cucchiaio aiutiamoci a mettere insieme l’impasto, facendo attenzione che sia sufficiente per ospitare un po’ di cioccolato al centro. Dopo aver sistemato la crema di nocciole nel mezzo fare con le mani una forma a pallina. In tre piatti differenti sistemare la granella, il cacao amaro e il cocco grattugiato. Alternare dunque tutte le palline prima in una polverina poi nell’altra, finché l’impasto non sarà del tutto finito. E così le golose palline di tiramisù saranno pronte.