Ilary Blasi confessa: “Non so se continuerò a fare questo lavoro” – VIDEO

Ilary Blasi torna a far parlare di sé, la conduttrice si è lasciata sfuggire importanti rivelazioni in un’intervista rilasciata al settimanale F.

La conduttrice in passato ha detto addio a Le Iene, da poco ha invece detto addio al Grande Fratello Vip, vedere il programma e lo studio dove è cresciuta le fa un certo effetto ma pensa che bisogna avere il coraggio di prendere decisione per smuovere le cose.

La Blasi ha lasciato intendere che in futuro potrebbe dire addio alla televisione. Queste le sue parole: “Non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”.

