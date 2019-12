Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2019: il Capricorno ha un’occasione in più

Giovedì 12 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Certo che in questa parte di dicembre restare tranquilli, per un Ariete, è proprio difficile. D’altronde anche tu certe situazioni le hai scelte: a te piace caricare la tua vita di impegni , magari anche raggiungere quello che gli alti non riescono a raggiungere, e alla fine la fatica si fa sentire. Chi ha voltato pagina nel lavoro, nello studio, e ha iniziato un nuovo percorso, è affaticato proprio perché alcuni risultati sono evanescenti. In amore ci vuole un po’ di attenzione. Lo dico da un po’: avere questi pianeti conflittuali non significa che le cose non vanno avanti, ma che vorresti avere maggiore comprensione;

Toro. Il Toro si deve portare avanti , soprattutto perché il 2020 porta soluzioni , quindi per la casa (molti ci pensano una casa, a sistemare una questione), per l’amore. spero veramente che tu abbia al tuo fianco una persona da tempo perché freme al desiderio di sposarti se già non lo hai fatto. Insomma, il 2020 è l’anno della grande definizione e anche quelli che non vivono più bene in una coppia, o comunque nell’ambito do una certa professione possono cambiare. Il Toro, lo sappiamo, cambia difficilmente, proprio lo devi “tirare” per riuscire a fargli fare le cose di peso. Per quest’anno- anzi, da marzo di quest’anno. Urano ha iniziato un transito che non permette ambiguità, ecco perché alcuni Toro si sono risvegliati da conservatori a rivoluzionari;

Gemelli. I Gemelli, in questi giorni, devono capire cosa fare in amore non tanto perché manchi un sentimento o non sia presente, quanto perché tutti gli sforzi degli ultimi tempi sono stati indirizzati altrove. Ecco perché bisogna anche recuperare una questione legale-finanziaria. Grande cielo. Non si può risolvere tutto in pochi giorni. Ricordiamo che Giove non è più opposto dal 2. I Gemelli sono spesso scrittori, abili disegnatori, creativi, poeti: comunque persone che non vogliono fare le cose che fanno gli altri. Anche nel commercio c’è una soluzione. Guadagni nel 2020 e ritorni in scena, o addirittura pareggio dei conti (che già sarebbe qualcosa per chi dall’autunno del 2018 ha subito tanti problemi);

Cancro. Il Cancro si avvicina a una seconda parte della settimana migliore, però un po’ come l’Ariete (anzi, attenzione nei rapporti Ariete-Cancro), ci sono delle cose che non vanno. Avere dei pianeti un po’ lenti, un po’ pensanti, come Giove e Saturno contrari significa che non tutto è chiaro. Tutte le scelte che si fanno da qui al 2020 saranno impegnative e chi ha già fatto una scelta impegnativa probabilmente dice “Ma chi me l’ha fatto fare?”. Certo che la calma in casa non facile, solo che non devi esagerare. Io non penso non spero, che tu sia tra coloro che tornano a casa e pensano di voler chiudere un amore. Ecco, se per caso capita di avere pensieri così negativi, aspetta perché magari sei tu un po’ carico di tensione, un po’ carico di agitazione, un po’ troppo carico di emozioni negative.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone possiamo dire che è forte: oggi 5 stelle di forza. La forza non manca però forse manca un po’ di pazienza, soprattutto se ti avevano fatto delle promesse che ancora non sono state mantenute. Un cambio nel lavoro è possibile? Dipende. Non ti aspettare troppo dagli altri, aspettati molto da te stesso. Si sente un po’ di fatica in questi giorni ma si può recuperare. È molto importante, in amore, non essere frettolosi;

Vergine. Ogni tanto capitano delle giornate difficili. Io ho spiegato che dal 2 non hai più Giove contro, però non vuol dire che tutti i giorni sei baciato dalle stelle. Il 2020 è un grande anno ma ci saranno anche delle giornate no. Ecco perché oggi la stanchezza si fa sentire, ecco perché in qualche modo anche nelle società, nei gruppi, ci sono delle questioni da chiarire. Nulla di grave, solo che alcuni nodi arrivano al pettine e vanno sciolti per tempo. Qualcosa è in ritardo anche in amore;

Bilancia. La Bilancia è un po’ agitata e qui bisogna distinguere tra coloro che hanno una storia complessa, perché potrebbero addirittura chiuderla, e quelli che invece hanno un partner che è sempre un po’ troppo ”borbottone”. Per i viaggi, gli spostamenti e i contatti con altre città, questo è un periodo giusto. Anzi: chissà che qualche Bilancia non faccia una conoscenza importante in tema di amore altrove. Più ti muovi e meglio è;

Scorpione. Lo Scorpione, in questa giornata, deve parlare con chiarezza e soprattutto evitare paroline di troppo. Essendo tu governato da Marte, quando parti, quando non riesci più a bloccare un’emozione, rischi di definire tutto quello che ti circonda in maniera negativa e rischi anche di offendere qualcuno. Ricordiamo poi, tra l’altro, che tu sei il primo che si offende se sente parole non proprio carine, quindi attenzione alle parole appunto. Abbiamo però un cielo migliore per l’amore, con un fine settimana in crescita.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è ancora un po’ agitato però è un’agitazione positiva quella che coinvolge. I risultati non mancano: insieme al Leone puoi vincere il premio come il più forte delle prossime 24 ore. Cerca solamente di darti da fare nel lavoro perché i nuovi progetti sono favoriti. Sappiamo che il Sagittario, l’Acquario e parzialmente anche i Gemelli, sono a caccia di una nuova identità;

Capricorno. Direi di sfruttare questa giornata per mettere a posto tutto quello che non è andato bene di recente. Poi sabato e domenica saranno giornate da dedicare ai nuovi impegni. Ragionare su cosa è giusto fare, nel corso delle prossime settimane, è tuo compito e tuo merito. Avere Giove e Saturno nel segno vuol dire che un’occasione può arrivare da qui a primavera, e chi ha un’attività in proprio se ne accorgerà. Anche l’amore va definito. Amori con persone di età diversa;

Acquario. L’Acquario ha una grande voglia di ribellarsi alle convenzioni, alle regole, e nel fare questo potrebbe diventare anche troppo intollerante. Perché dico troppo intollerante? Perché bisognerebbe sempre mantenere un certo equilibrio. In questo periodo tu scapperesti lontano, comunque vorresti buttare per aria delle situazioni che invece non sono da buttare per aria. Insomma, va bene la rivoluzione, va bene anche applicarla in vista del 2020, per deve essere graduale e soprattutto non deve intaccare troppo le finanze. Per un Acquario è sempre molto difficile innamorarsi davvero perché è alla ricerca di un’illusione. Raramente un’illusione diventa realtà. Cambiamenti? Possibili, se ti sei stancato di qualcuno;

Pesci. Sei un po’ frastornato e nervoso e se ci sono delle persone che ti piacciono, ecco, frequentale perché magari puoi scaricare un po’ di tensione e stare meglio, vivere meglio. Cerca di evitare, in queste ore, scontri che possono diventare difficili da gestire, anche se c’è sempre da risolvere una questione legale e finanziaria. Ma chi ti tocca, in vista di un 2020 di grande forza? Forse più cercano di attaccarti e più al contrario ti rafforzano, quindi in qualche modo si può dire che tutto quello che è accaduto fino al 2 dicembre non è andato bene, ha creato anche dei problemi nella tua vita, ma tutto quello che è nato o sta nascendo dopo il 3 dicembre addirittura ti rafforza anche se apparentemente sembra negativo. In questo clima così importante sarebbe il caso che anche tu rivalutassi un amore o dessi spazio a qualche sentimento in più.

