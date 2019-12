Lo scioccante annuncio di Francesca Schiavone: “Mi hanno diagnosticato un tumore maligno, la battaglia più dura”

Un filmato scioccante quello della campionessa di tennis Francesca Schiavone: sette mesi fa le è stato diagnosticato un tumore ma grazie alle cure tempestive è riuscita a sconfiggerlo

“Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita”. Inizia così il video che ha per protagonista la campionessa di tennis Francesca Schiavone, 39 anni e la prima italiana a trionfare in un torneo del Grande Slam: un filmato di 55 secondi nel quale rivela che i medici le hanno diagnosticato un tumore maligno. “E’ stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato”, ha detto la Leonessa rivelando inoltre di aver vinto la battaglia contro la malattia. Una brutta ed una bella notizia nell’arco di pochi secondi, dunque: “Ho fatto la chemioterapia e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l’hanno detto qualche giorno fa – ha spiegato – sono esplosa dalla felicità. E anche oggi vivo in felicità, la posso tagliare con un coltello”. Francesca Schiavone guarda ora avanti. “Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che avevo e non potevo fare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”.

La Schiavone è pronta per tornare in campo come coach

Con alle spalle otto tornei WTA in singolare e sette in doppio vinti, la Schiavone è considerata una vera campionessa del tennis: nel 2010 grazie alla vittoria nell’Open di Francia, sconfiggendo in finale Samantha Stosur, è diventata la prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam nel singolo e l’anno successivo è riuscita a raggiungere il quarto posto nel ranking WTA. Il tumore diagnosticatole sette mesi fa ha rappresentato una non facile battuta d’arresto ma l’atleta è riuscita a debellarlo e oggi può guardare avanti, annunciando di voler tornare presto in campo come coach. Insieme al video la Schiavone ha pubblicato un post scritto in lingua inglese, per i suoi fan e tifosi in tutto il mondo.