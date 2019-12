Chi è Rita Rusic, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”

Cenni biografici su Rita Rusic, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Rita Rusic è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4” che avrà inizio il prossimo 7 gennaio. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic, conosciuta anche come Rita Cecchi Gori, è nata a Parenzo in Istria, il 16 maggio 1960. Da giovanissima, si trasferisce a Busto Arsizio. Comincia la propria carriera come cantante, poi esordisce come attrice partecipando, nel 1982, al film “Attila flagello di Dio” con Diego Abatantuono, sul cui set conosce il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà ed avrà due figli, Mario e Vittoria. A Cecchi Gori resterà legata fino al 2000. Dopo aver interpretato alcuni altri film negli anni ottanta, negli anni novanta affianca il marito nella gestione degli affari, diventando sua socia e producendo insieme a lui diverse pellicole di grande successo come “La vita è bella” di Roberto Benigni, con il nome di Rita Cecchi Gori.

Dopo il divorzio, decide di proseguire la carriera di produttrice per conto proprio e fonda una sua agenzia, la “Rita Rusic Company”, con la quale produce, tra gli altri, “Scusa ma ti chiamo amore”. Nel contempo, nel 2007, inizia anche la carriera di cantante. All’inizio del 2007, diventa la compagna dell’imprenditore farmaceutico Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanchè, rapporto concluso nel febbraio 2011. Nel maggio 2008, pubblica un libro intitolato “Jet Sex Diario erotico sentimentale”, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Nel 2009, torna a recitare, apparendo nel film “Polvere” di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti, nel ruolo della madre del personaggio interpretato da Primo Reggiani. Nel 2010, è stata giurata in più puntate del talent show di Rai 1 “Ballando con le stelle”, sostituendo il collega Fabio Canino.

