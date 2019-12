Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa dal padre perché lesbica – VIDEO

I genitori di Mariana Aresta de Il Collegio l’hanno mandata via di casa perché è lesbica, la 17enne chiede aiuto in lacrime su Instagram

Mariana Aresta de Il Collegio è stata cacciata di casa dal padre perché è lesbica. A farlo sapere è stata lei stessa tramite alcune Instagram Stories.

Il lacrime la 17enne ha raccontato che i suoi genitori pensano che non sia normale ed è per questo che le hanno chiesto di andare via di casa. La Aresta ha chiesto aiuto, non sa più cosa fare.

Mariana ha aggiunto: “Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”.

La Aresta ha poi pubblicato una foto insieme alla sua fidanzata, alla quale ha aggiunto un messaggio indirizzato a suo padre: “Io me ne vado di casa visto che mi ci hai cacciata ma questa foto innocua non se ne va da questo profilo”.

Sara Fonte