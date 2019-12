Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2019: l’Acquario vuole vivere come desidera lui

Venerdì 13 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Pare proprio che in questi giorni il segno zodiacale dell’Ariete sia immerso in una serie di progetti ma anche problemi importanti. Se la tua vita non è ricca di emozioni e anche di sfide, tu non ti diverti, quindi poi non ti devi arrabbiare se magari sei un po’ sotto pressione. In amore vince, per carità l’entusiasmo, vince l’impulsività, però non bisogna esagerare perché per esempio le storie nate di recente sono un po’ particolari. Metto in guardia soprattutto i nati Ariete che vivono una relazione con una persona legata, sposata, lontana: possono esserci dei fastidi. Chi invece vuole sposarsi o convivere, deve capire se davvero vuole farlo o magari sta solo cercando delle sicurezze che non trova altrove. Insomma, scegli la persona giusta. Attento agli errori dettati dall’impulsività;

Toro. Il Toro ha un weekend in crescita. La giornata può essere più o meno importante. Io credo che sia un momento utile per le coppie che si vogliono bene perché sarà possibile definire qualcosa. Chiaro che in questo mio discorso bisogna anche capire con chi stai perché questo è un periodo- come ho spiegato prima- un po’ conflittuale per esempio per l’Ariete, un po’ conflittuale per il segno del Cancro, quindi se ti unisci a queste persone tu sei convinto delle tue cose ma potresti avere a che fare con una persona che non è tanto sincera o magari portata a fare le scelte che tu vorresti. Ci vuole un po’ di pazienza;

Gemelli. In questo weekend i Gemelli sono liberi da Giove opposto e questo incoraggia le buone e nuove iniziative. Sappiamo che c’è stata una crisi personale, legale, addirittura lavorativa. Ora bisogna cercare di recuperare anche un po’ in amore. Lo dico a quelli che magari hanno portato a casa dei dubbi di lavoro. Si pareggiano i conti, nella migliore ipotesi dopo una crisi si riparte da zero e qui dipende un po’ dalle singole esperienze. È chiaro che chi ha una società in proprio, una S.p.a., una S.r.l., dovrà forse chiudere e aprire un nuovo discorso. Le strategie sono da cambiare, così come alcuni soci e collaboratori;

Cancro. Quando dico che ci sarà un periodo importante da qui al prossimo anno intendo anche sollecitare all’azione le persone che si sentono un pochino sfiduciate. Io penso che molti abbiano nel cuore un grande progetto ma anche degli ostacoli da saltare, da superare. Diciamo che bisogna rinunciare a qualche falsa certezza legata al passato e vivere in maniera più sincera il futuro. attenzione anche in amore perché in questi giorni potresti prendertela con chi non c’entra nulla. Se pensi per esempio che una storia ha fatto il suo tempo, forse è vero o forse no: forse stai esagerando, forse ti aspetti chissà che. Prudenza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non ci sono pianeti contrari e questo è già un elemento di forza, però ci sono dei ritardi, soprattutto se ci sono delle persone che ti hanno promesso delle cose che ancora non si sono avverate. In amore puoi aspettarti qualcosa di più? Sì, ma sei talmente preso dal lavoro, anche da situazioni non del tutto chiare vissute di recente. È sempre un pochino complesso agitare le acque in maniera eccessiva e soprattutto avere delle risposte immediate, e quindi il Leone è un po’ agitato e soprattutto in questo periodo non riesce a gestire bene l’emotività;

Vergine. Stelle dalla tua parte, poi c’è sempre la giornata sì e quella no perché io ho detto che è un grande cielo quello del 2020. Dal 2 dicembre le cose vanno meglio ma mi sentirete anche, ogni tanto, dire “Questa è una giornata no”. La giornata no non condiziona l’intero periodo, un po’ come una rondine non fa primavera, quindi attenzione. Dopo due giorni no , oggi già vedi le cose in maniera diversa. Le giornate no per la Vergine, vista comunque questa buona energia in arrivo nel 2020 e già in azione, potrebbero essere identificate con quelle giornate in cui dici stop a situazioni che non ti piacciono più;

Bilancia. La Bilancia non deve basare le proprie scelte sull’aspetto esteriore in amore, ovvero attenzione a non innamorarti di persone che sono tanto tanto belle, tanto tanto carine, ma magari non hanno una grande forza interiore, perché poi ci si stanca presto della bellezza, invece quello che conta nella vita è anche l’aspetto di solidarietà. I Bilancia che hanno capito questa antifona stanno meglio, ma in generale questo periodo– almeno fino alla prima settimana di gennaio- è un po’ conflittuale per i sentimenti, oppure c’è un amore lontano, pensi troppo al lavoro, ti arrabbi e torni a casa col muso lungo e quindi non riesci a stare accanto a chi vorresti come tu vorresti. Per chi ha due storie questo weekend è di obblighi e non di piacere. Prudenza sempre;

Scorpione. Lo Scorpione deve cercare persone piacevoli perché sappiamo che questo è un segno che ogni tanto pensa al bicchiere mezzo vuoto. Allora, se si circonda di persone che la pensano allo stesso modo, rischia di sprofondare nella malinconia, invece va bene frequentare un Gemelli, un Sagittario, un Ariete, insomma persone che comunque (anche quando vedono nero) riescono a trovare una soluzione e a cambiare la propria visione in rosa. Venere valida , Saturno attivo. Datti da fare. Giove aiuta anche il lavoro nei prossimi mesi, soprattutto se c’è stata una crisi. Attenzione solo ai debiti, ecco, soprattutto per la casa e per questioni personali.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sono lieto di annunciare che questo venerdì è migliore per il Sagittario. Sabato e domenica sono giornate efficaci. Purtroppo, da qualche tempo, la tensione in casa Sagittario si taglia con il coltello ma dove? Nei rapporti in cui c’è stata una crisi nel passato, nei rapporti in cui l’intolleranza non è più tollerabile, scusate il gioco di parole. Questo perché il Sagittario adesso p un po’ sotto pressione e nell’’ambito del lavoro addirittura c’è stato chi ha cercato di fermarti. Per fortuna non ci è riuscito. Io credo che sia importante, adesso, capire quello che desideri davvero per poter ottenere al più presto un umore anche più tranquillo;

Capricorno. Capricorni pronti all’azione e questa azione potrebbe rivelarsi anche non solo con una strategia nuova da applicare nel lavoro, ma anche con un’insoddisfazione perché spesso- quando siamo insoddisfatti- tagliamo finalmente quello che non ci piace più. Allora ben venga anche un po’ di rabbia, se ti aiuta a scalfire, chiudere tutte quelle situazioni che non sono più adeguate. Mentre con Cancro, Ariete e Bilancia ci sono sempre troppe tensioni: raccomando prudenza in amore. è tempo di riconciliazioni con Pesci e Scorpione;

Acquario. L’Acquario deve dare spazio alle amicizie e ai propri progetti. Dicevo ieri che l’Acquario è un segno governato da Urano e in astrologia Urano rappresenta un’esplosione, un’esplosione anche di rabbia, l’insoddisfazione, l’intolleranza. Da marzo 2019 gli Acquario non ce la fanno più e allora chi ha tirato avanti, chi ha portato avanti la carretta fino a oggi pensa di lasciarla andare. Adesso si portano avanti solo le cose davvero importanti. È un cambio di scena, un cambio di vita, forse semplicemente un rendersi conto che la vita non è fatta semplicemente di obblighi e che scorre anche molto rapidamente, e quindi è importante adesso vivere come dici tu;

Pesci. Giornate un po’ strane, nervose. A te piacciono i ricordi ma a volte ne sei vittima perché i ricordi dolorosi è meglio allontanarli, oppure affrontarli per poi farli diventare esperienza. Resta sempre un periodo importante per il lavoro e per le acquisizioni che non mancano. I sentimenti più forti e i più grandi progetti sono per il prossimo anno. Si supera anche una questione legale o personale che ti ha messo un po’ in ansia, in angoscia, negli ultimi tempi. Vittorie in arrivo.

