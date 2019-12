Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 13 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 13 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 13 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata dello show musicale “20 anni che siamo italiani”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda il programma di attualità “Petrolio Algoritmo di Natale”. In seconda serata, una nuova puntata della fiction “Il Cacciatore”.

Su Rai 3 va in onda il film “Nemiche per la pelle”: Lucia, psicologa degli animali, e Fabiola, agente immobiliare, si disprezzano profondamente. In comune hanno solo l’amore per Paolo, con cui Lucia è stata sposata per 12 anni e Fabiola per 8. La morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la scoperta che avesse un figlio, un bambino cinese, le porta ad affrontare insieme una difficile battaglia legale che farà scoprire loro il valore di un’amicizia destinata a solidificarsi in maniera inaspettata. Subito dopo, l’inchiesta “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma, dedicato alla cronaca nera, “Quarto Grado”, seguita da un episodio della serie “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction “Il Processo”: il confine tra la vita privata di Elena e gli eventi del processo si è assottigliata pericolosamente, costringendo la PM ad un duro giudizio sul suo operato: e se avesse cercato il colpevole nel luogo sbagliato? E se Linda fosse veramente innocente? Mentre Elena indaga su chi telefonò ad Angelica la sera dell’omicidio, Ruggero scopre le carte di un gioco più grande e più pericoloso di quanto potesse mai immaginare. Quando Elena decide di chiamare Zaia a testimoniare, Ruggero è disposto a tutto, pur di liberare Linda e rivela al giudice il legame della PM con Angelica. Un attimo dopo, Elena è sospesa dall’incarico e costretta ad allontanarsi per le conseguenze mediatiche che avrà questa notizia. Mentre segue il processo da lontano, Elena comincia ad intensificare i suoi dubbi sulla colpevolezza di Linda, finchè una prova mal repertata non la mette definitivamente in crisi. Elena viene sospesa dalle sue funzioni, per aver omesso il suo coinvolgimento personale nel caso. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda lo show “Pintus Ostia Antica”, seguito dal film “Candidato a sorpresa”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Junior Bake Off”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 13 dicembre 2019

Rai 1

21:20 20 anni che siamo italiani

23:30 Tv7

Rai 2

21:30 Petrolio algoritmo di Natale

23:30 Il cacciatore

Rai 3

21:20 Nemiche per la pelle (film)

23:30 Commissari sulle tracce del male

Rete 4

21:20 Quarto Grado

23:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Il Processo

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Pintus Ostia Antica

23:30 Candidato a sorpresa (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi