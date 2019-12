Uomo vola sulla scopa come Harry Potter, il video raggiunge 2 miliardi di visualizzazioni

Un uomo ha pubblicato un video in cui sembra volare su una scopa come Harry Potter. La clip ha raggiunto in poche ore 2 miliardi di visualizzazioni.

Poche opere, letterarie e cinematografiche, hanno avuto l’influenza che ha avuto per gli adolescenti la saga di Harry Potter. Se i libri della Rowling hanno avuto un impatto su una micro base di appassionati di libri fantasy, la trasposizione cinematografica ha espanso a dismisura il numero di fan, generando un vero e proprio fenomeno. Ad anni di distanza dall’ultima pellicola, nell’immaginario collettivo le imprese di Harry e dei compagni di scuola hanno ancora un posto ben presente. Questo spiega come mai un semplice video di poco più di un minuto abbia raggiunto la bellezza di 2 miliardi di visualizzazioni in pochi giorni sulla piattaforma Tik Tok.

Il video in questione riprende un uomo vestito come il mago della serie fantasy che sembra volare per un quartiere a bordo di una scopa. Il protagonista stesso poi dice: “Ho comprato la nuova Nimbus 2000” completando la citazione della saga. Chiaramente di tratta di un’illusione ottica, creata dallo stesso realizzatore del video, il videomaker Zach King. Per creare l’effetto ha girato con dietro uno schermo verde per poi modificare lo sfondo e dare l’illusione del volo.

Il video del novello Harry Potter spopola sui social

Sebbene sia palese che si tratti di un effetto ottico, il video ha raggiunto la bellezza di 2 miliardi di visualizzazioni, un risultato incredibile. Tra i commenti ci sono quelli di ragazzi che non riescono a credere ai propri occhi: “Il mio cervello è in pappa”, oppure “Nulla in questo video ha un senso”. C’è poi chi ha invece compreso tutto e lo ha sottolineato scrivendo: “Ci dev’essere necessariamente un trucco di video editing”, e chi invece ha ironizzato “Devi essere necessariamente preso ad Hogwarts”. Qualche tempo dopo Zach ha risposto ai commenti scrivendo: “La mia applicazione è stata rifiutata a Hogwarts, ma ha trovato il modo di essere una magia”.