Vertice trilaterale Francia-Germania-Italia: la foto con Rocco Casalino a capotavola fa discutere

Oggi si sta tenendo il vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania in cui si parlerà principalmente della questione Libia, ma a fare notizia è la foto di Casalino.

Dal consiglio UE tenuto ieri a Bruxelles è maturata una condanna all’accordo tra la Libia e la Turchia sulla delimitazione della giurisdizione marittima dei confini. Secondo i Paesi membri dell’UE, infatti, tale accordo non rispetta il diritto del mare, lede i diritti Sovrani di Paesi terzi e non porta alcuna conseguenza legale per i Paesi terzi interessati, ovvero Grecia e Cipro. Proprio il trattato tra Libia e Turchia era al centro del vertice trilaterale previsto per oggi tra Francia, Italia e Germania.

Per il momento, però, non sono ancora giunti aggiornamenti su quanto si sono detti ed hanno concordato a riguardo Macron, la Merkel e Conte. L’unica cosa che ha fatto discutere sinora è stata la foto del tavolo delle trattative, dove si vede il portavoce del premier italiano, Rocco Casalino, seduto a capotavola.

Vertice trilaterale, polemiche per la foto con Casalino

A riportare la foto, in realtà un frame catturato da un servizio del TG1 sul vertice di oggi, è stato il sito d’informazione ‘Dagospia’, sul quale si legge a commento dello scatto: “Flash! il vertice Macron-Conte-Merkel? Lo presiede Rocco Casalino. Il portavoce prezzemolino sempre più in delirio di onnipotenza: oggi si è messo a capotavola durante il vertice sulla Libia a Bruxelles. Non ditelo ai poveri libici!”.