Impressionante voragine di 500 metri quadrati inghiotte due auto: esplodono le tubature dell’acqua

Una stazione della metropolitana è stata completamente allagata in seguito alla rottura delle tubature provocata da una gigantesca voragine

Una voragine enorme, dall’estensione di almeno 500 metri quadrati, si è improvvisamente formata vicino ad una stazione della metropolitana. L’episodio si è verificato nella provincia del Fujian, in Cina, nella città di Xiamen, nelle vicinanze della fermata Lucuo del metrò, come riportato dal portale South China Morning Post. All’improvviso il terreno ha iniziato a collassare, come raccontato dai testimoni che hanno assistito alla scena, e due automobili sono state letteralmente risucchiate all’interno della voragine.

Alcune persone sono finite nella voragine

Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo dei veicoli non sono morte ma hanno vissuto minuti di puro terrore poichè impossibilitate ad uscire dal profondo buco autonomamente. L’incidente ha inoltre fatto esplodere le tubature dell’acqua, causando il completo allagamento della stazione della metropolitana, come mostrato in alcuni video amatoriali filmati poco dopo la formazione della voragine. Sia la strada che la vicina stazione sono dunque state temporaneamente chiuse e solo diverse ore dopo il servizio è ripreso con regolarità.