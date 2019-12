Brescia-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sedicesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Brescia e Lecce. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, il Brescia di Eugenio Corini riceve il Lecce di Fabio Liverani. Nella scorsa giornata il Brescia ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo della Spal, mentre il Lecce ha pareggiato 2-2 in rimonta in casa contro il Genoa.

Convocato Donnarumma, nonostante qualche problema fisico registrato in settimana: Corini in avanti, comunque, dovrebbe schierare Torregrossa e Balotelli, quest’ultimo tornato al gol contro la Spal nel turno precedente. Out per squalifica Cistana, pronti Chancellor e Magnani al centro della difesa. Nel Lecce, Shakhov agirà a supporto di Falco e Lapadula in avanti. Squalificato Lucioni: al centro della difesa Rossettini sarà affiancato da uno fra Dell’Orco e Riccardi, mentre i terzini saranno Rispoli e Calderoni.

Le probabili formazioni:

Brescia: Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli.

Lecce: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Lapadula.

Sedicesima giornata di Serie A, il Brescia ospita il Lecce nel primo anticipo del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Brescia-Lecce è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia sono 6: 1 vittoria dei padroni di casa, 3 pareggi e 2 vittorie del Lecce il bilancio complessivo. L’ultimo incontro in Serie A risale alla stagione 2010/2011: in quell’occasione il match finì sul 2-2, con doppio vantaggio iniziale del Brescia firmato da Caracciolo e Zoboli e rimonta dei pugliesi con le reti di Corvia e Munari.