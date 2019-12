Chi è Pago, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Pago, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Pago è ufficialmente uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip 4” che inizierà il prossimo 7 gennaio. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul cantante, ex fidanzato di Serena Enardu.

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, è nato a Quartu Sant’Elena, il 30 agosto 1971. Dopo varie esperienze con la prima band, i “New Rose” e dopo alcune esperienze come artista di strada, decide di lasciare la sua regione, in cerca di fortuna. Gira l’Italia, partendo da Napoli fino a stabilirsi a Milano.

Dopo molte esibizioni live da solo, entra a far parte della cover-band “Super’Up”, che gli permette di realizzare oltre 200 date l’anno. Nel 2005, dopo molti provini inviati, ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce il suo primo singolo “Parlo di te”, che, oltre a far da colonna sonora ad uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell’estate. Dopo un tour promozionale che tocca radio e televisione, ha l’occasione di esibirsi al “Festivalbar 2005”. Nell’ottobre dello stesso anno, esce il singolo “Non cambi mai”.

Biografia e curiosità su Pago

L’anno successivo, partecipa, vincendo, al reality show “Music Farm”, condotto da Simona Ventura. Dopo questa esperienza, pubblica il suo primo album, che porta il suo nome “Pacifico Settembre“, anticipato dal singolo “Vorrei tu fossi mia”. Nel 2008, esce il singolo “Love my love”, ottenendo un discreto successo. Il videoclip del brano è stato girato a Las Vegas. Un anno dopo, pubblica il suo secondo album, “Aria di settembre”, anticipato dall’uscita della cover “Un’estate fa”, cantata in coppia con Franco Califano. Nel 2010, il nuovo singolo è ancora una cover, questa volta porta la firma di Stevie Wonder, “A Place in the Sun”, portata al successo da Dino, negli anni sessanta con la versione italiana, dal titolo “Il sole è di tutti”. Nel luglio 2012, pubblica il nuovo singolo, “In eterno”.

Nel 2003, ha sposato la showgirl Miriana Trevisan, da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008 e nel 2009 è nato un figlio, Nicola. Nel 2013, è stata annunciata nuovamente la separazione, questa volta definitiva. Nello stesso anno, ha iniziato una relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. Nel settembre 2019, dopo la partecipazione a “Temptation Island VIP”, i due sono usciti separati dal programma, dichiarando la fine della loro storia.

Maria Rita Gagliardi