Napoli-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sedicesima giornata di Serie A, Napoli-Parma è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Napoli-Parma, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al San Paolo. Il Napoli sta attraversando un momento molto negativo ed è reduce dall’1-1 contro l’Udinese, mentre il Parma nel precedente turno ha vinto 0-1 sul campo della Sampdoria.

Prima volta sulla panchina del Napoli per Gattuso dopo l’esonero in settimana di Ancelotti, nonostante il passaggio del turno in Champions League. Il tecnico calabrese dovrebbe puntare su Insigne e Milik in avanti, quest’ultimo rientrato dall’infortunio e reduce dalla tripletta in Europa contro il Genk. Out per squalifica (e anche infortunato) Maksimovic: al centro della difesa giocheranno Manolas e Koulibaly. Nel Parma, Kulusevski e Gervinho supporteranno Cornelius in avanti. Lesione muscolare per Kucka: a centrocampo ci saranno Hernani, Brugman e Barillà. Linea a 4 difensiva formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo.

Probabili formazioni:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Napoli-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra queste due squadre a Napoli sono 17: 9 le vittorie dei partenopei, 4 quelle del Parma e 4 i pareggi complessivi. Nella passata stagione il Napoli si impose per 3-0 grazie alla doppietta di Milik e al gol di Insigne.