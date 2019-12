Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 dicembre 2019: i Pesci non devono pensare al passato

Sabato 14 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani calo di forma, forse perché ti sei dato tanto da fare negli ultimi tempi. Chi lavora nel weekend per non è mai totalmente tranquillo. A dicembre bisognerebbe evitare screzi d’amore, oppure delle intemperanze, però o frequenti una persona lontana oppure in questi giorni hai in mente un progetto che comunque alla fine tu spingi ma di cui non sei del tutto convinto. Fatto sta che ci sono delle giornate in cui sei pienamente convinto, ripeto, di quello che vuoi fare, e altre in cui invece vorresti rimettere in gioco tutto e scappare. Indecisioni che non riveli agli altri, ma che senti dentro di te;

Toro. Il Toro ha una buona situazione astrologica, che diventerà ottima nel 2020. È chiaro che le stelle da sole non fanno nulla: siamo anche noi a dover programmare qualcosa di valido. Quindi, i rapporti che non funzionano, le situazioni che non vanno bene, anziché essere protratte nel tempo, dovrebbero chiuse perché adesso dovresti fare solo quelli che ti conviene fare. Incontri importanti. Questioni di casa risolte o in via di risoluzione;

Gemelli. Per i Gemelli queste sono giornate particolari. Sappiamo che il peggio è passato, però se c’è stato un problema, se insomma (adesso faccio una metafora) il tetto di una casa è crollato non è che pure se le stelle sono buone tu puoi rendere improvvisamente quella casa agibile. Bisogna ripararlo, il tetto. Ecco, i Gemellini negli ultimi mesi non hanno fatto altro che mettere a posto delle situazioni difficili. Dicevo, i più fortunati hanno riparato i conti, altri invece si sono ritrovati con qualche debito e adesso queste situazioni pregresse vanno portate avanti con intelligenza, con successo (perché poi, tra l’altro, riuscirai a risolvere molti problemi, ma non posso dire che tu sia completamente lieto). Anche se hai avuto più questioni di lavoro, più interessi, devi fare una scelta. Tutto non si può fare e anche qualche soldo non è arrivato. L’amore? L’amore non è messo male. Tra l’altro, posso dire che se c’è una storia va approfondita. Solo con il segno dei Pesci, ogni tanto, ci sono delle precarietà;

Cancro. Sembra che tutto il mondo ce l’abbia con te, ma non sarà il contrario? Tu sei una persona molto disponibile, però se vedi che gli altri non ti aiutano , se vedi che devi fare tutto da solo e in più c’è chi ti sgrida perché non fai il tuo dovere, allora sì che perdi la pazienza. Hai tutta la mia comprensione se in questi giorni sei un po’ sottoposto a stress. Certo che vorresti cambiare programmi, amori. Tutto. È possibile voltare pagina? Sì, ma solo se ne vale la pena.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Bisogna dire che puoi vincere una sfida e se questo non è già accaduto inizia a valorizzare il tuo lavoro al meglio. Io non escludo che in questo weekend, anche per le coppie in crisi, ci sia un attimo di tempo per ragionare su quelle che sono le scelte per il futuro. Saturno e Giove sono in aspetto neutrale: questo indica che sei in attesa di una novità che non arriva. Attenzione alle persone che sono un pochino più furbe, ecco. Il Leone vince perché è bravo, perché si fa valere, ma c’è sempre qualche astuto che ti taglia la strada;

Vergine. Se hai un grande progetto da mettere in cantiere, questo è il migliore periodo per iniziare a pensarci perché è un cielo che vale tantissimo. Anche in questo weekend c’è recupero, anzi: recupera l’amore perché con Venere favorevole, a volte, ti crei delle ansie per nulla. Tu sei sempre molto preciso, metodico. È un momento in cui devi fare anche piazza pulita di tutte le situazioni che non ti piacciono più . Paradossalmente- ve l’ho spiegato anche in altre occasioni- quando abbiamo anche un grande anno, possiamo anche soffrire un po’ perché si allontanano delle situazioni che (attenzione!) sembravano importanti ma erano solamente limitanti, quindi il fatto che si spezzi un catena può portare all’apertura di un orizzonte;

Bilancia. La Bilancia vive una giornata in cui bisogna osservare e non agire. Qualcuno si allontana, un appuntamento salta, e poi c’è un lieve calo fisico. La cosa che un pochino ti dispiace è che tu ce la metti tutta per fare un lavoro, un’attività la fai anche bene ma pochi ti dicono bravo. Perché? Perché spesso la Bilancia ha un atteggiamento che conviene. Fa il suo dovere e non chiede nulla. Questo atteggiamento, per fortuna, cambia nel tempo, perché a 20-30 anni i Bilancia sono molto remissivi, dopo i 50 diventano anche molto tosti. È bene così: finalmente puoi farti sentire. Qualche fastidio fisico da contrastare;

Scorpione. Lo Scorpione vivrà un weekend importante. Tra oggi e domani incontri piacevoli. Puoi confermare un amore, puoi ritrovare il bandolo di una matassa, e se sei fortunato e hai un partner creativo al tuo fianco, anche programmare/progettare qualcosa di bello in vista del prossimo anno. Tutto è da favorire e da spingere, con la possibilità di scoprire l’amore vero per chi è solo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario inaugura un weekend che sarà importante. Chi aveva detto no all’amore, perché magari era rimasto bruciato da esperienze poco positive, potrà dire di nuovo sì. voglia di cambiare aria. È un dato di fatto che da qualche tempo tu non accetti più vecchie circostanze, vecchie situazioni e hai tanta voglia di rimetterti in gioco. Soluzioni in arrivo e progetti/ programmi, per te;

Capricorno. Il Capricorno può affrontare il periodo in arrivo in maniera importante. Tra l’altro, Giove e Saturno nel segno impongono delle scelte drastiche, quindi adesso se avete a che fare con un Capricorno lo troverete veramente impietoso, nel senso che non vuole più giustificare, non vuole più aspettare. Beh, insomma, è anche giusto che questo segno inizi a pensare a se stesso, tanto più che sono favoriti i lavori in proprio e tutti colori che avevano dei soci poco affidabili o magari erano in contrasto nell’attività, se se lo possono permettere, si metteranno in proprio;

Acquario. L’Acquario sul piano dei sentimenti è forte, anche se in questi giorni potresti dire stop a un amore che non ti interessa e iniziarne un altro. Quindi, ci sono due situazioni o si conferma un amore che già c’è o, se non ti piace, potresti vivere un’emozione parallela. L’Acquario da questo punto di vista è sempre molto leale, quindi se vive due storie difficilmente resta un questa situazione di comodo per tanto tempo. Alla fine deve dire come la pensa, e siccome da qualche tempo sei molto più loquace e anche hai voglia di fare la vita che desideri, penso che da questo periodo in poi – mono solo in amore ma anche sul lavoro- tu dirai esattamente come la pensi anche a costo di irritare qualcuno e di buttare per aria una situazione che non ti interessa più vivere;

Pesci. Spero davvero che la maggioranza, in questo weekend, riesca a vivere qualche bell’emozione. Soprattutto non bisogna pensare al passato perché diventa un limite. Chi guarda sempre al passato ha paura del presente e non riesce a costruire il futuro. Invece se tu elabori bene quello che hai fatto nel passato, pure se non è stato favorevole, puoi vincere perché trasformando in esperienza un’emozione negativa rischi di diventare più bravo. Ecco, è proprio quello che vogliamo. Non è, tutto sommato, il rischio migliore quello di vivere una passione senza remore? Chi vuole abbracciare e dare spazio ai sentimenti avrà sorprese.

Maria Mento