Fa serata al pub e scompare nel nulla. La disperazione della madre: “Siamo devastati”

Scomparsa nel nulla dopo aver passato una serata in giro a Glasgow.

Lexi Carmichael, 21 anni, è stato vista l’ultima volta mercoledì sera intorno alle 23:00, poco dopo aver lasciato il pub Counting House, che si trova nei pressi di George Square.

La giovane è stata vista all’esterno del locale, e da quel momento in poi di Lexi si sono completamente perse le tracce. La polizia ha confermato che diversi agenti hanno setacciato il fiume Clyde per trovare la giovane donna: l’ipotesi delle forze dell’ordine è che Lexi possa essere scivolata, ma non si escludono altre piste, come riportato dal quotidiano “Metro”.

La madre della 21enne, Petula Carmichael, ha scritto un post su Facebook dove afferma che la famiglia della giovane è “devastata” dalla sua scomparsa.

La giovane è alta all’incirca un metro e 80

“Il nostro mondo è crollato – si legge nel post – la nostra splendida ragazza se n’è andata e siamo devastati. Nessuna parola può descrivere il dolore che stiamo provando”.

Stando alle descrizioni, Lexi è alta all’incirca un metro e 80, è magra e i suoi capelli sono di colore castano scuro. L’ultima volta è stata vista indossare un top bianco e nero con un fiore sul davanti, dei pantaloni neri e un paio di scarpe da ginnastica bianche e nere.

Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato che Lexi Carmichael viene ancora considerata come “una persona scomparsa”.