Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 14 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 14 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 14 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show benefico “Una serata per Telethon”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “Instinct”.

Su Rai 3 va in onda il programma “Città segrete-Roma”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Jackal”: caccia un pericolosissimo assassino professionista, maestro nell’arte del travestimento. Subito dopo, va in onda il film “Basic”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film cult “Mamma ho riperso l’aereo”: la numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma, all’aeroporto, il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi, così, a New York. Mentre i genitori lo cercano, Kevin occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al Grand Hotel, fa amicizia con una barbona e, soprattutto, sventerà, come nel primo episodio, i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv. A seguire, il film “The Mask-Da zero a mito”.

Su La 7 va in onda il film “Lawrence d’Arabia”: avventuriero britannico, durante il 1916, si infiltra come agente segreto per fomentare gli arabi contro i turchi. In seconda serata, il film “L’ombra del diavolo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Natale a Winters Inn”: Jenna Hudson e Kevin Jenner sono due giovani con caratteristiche totalmente diverse che lavorano nella stessa testata online. Single e senza aver progettato nulla per Natale, si rendono disponibili come volontari per un servizio. La loro vita cambierà quando un’improvvisa tempesta di neve costringerà il loro aereo ad atterrare a Santa Claus. La coppia spaesata troverà accoglienza nella storica locanda gestita da Carol e Christopher Winters che è in pericolo. Jenna e Kevin, mettendo da parte i loro contrasti, ricominceranno ad apprezzare la magia del Natale, aiutando i proprietari a salvare la loro attività.

Maria Rita Gagliardi