Trova un enorme pezzo di vomito di balena sulla spiaggia: il suo valore è da record

Un uomo è improvvisamente diventato ricco dopo essersi imbattuto in una importante scoperta: un ammasso di vomito di balena di circa 17 kg

La sua vita è cambiata per sempre grazie al “vomito”. Sembra anacronistico ma è proprio quanto accaduto ad un uomo che, durante una passeggiata sulla spiaggia, si è imbattuto in un oggetto che lo ha reso improvvisamente ricco. Si tratta di un “pezzo” di vomito di balena, il cui valore di mercato può ammontare a circa 720mila dollari. Il vomito era infatti solidificato ed è particolarmente ambito nell’industria dei profumi. L’autore del ritrovamento è Surachet Chanchu, che mentre si trovava sulla spiaggia nella provincia di Songkhla si è reso conto che sotto la sabbia c’era qualcosa di davvero importante. E’ riuscito a prelevare la parte più importante, circa 17 kg e l’ha portata a casa sua per fare un semplice test utilizzando un accendino.

Il test per capire che si trattava di vomito di balena

La parte solida ha iniziato così a sciogliersi emettendo un odore inconfondibile, segnale tangibile del fatto che si trattasse proprio della preziosa sostanza. Surachet è ora in attesa dell’intervento delle autorità governative e di esperti che possano certificare si tratti proprio di vomito di balena. Secondo gli esperti tale secrezione può galleggiare nell’oceano anche per un secolo, solidificandosi mentre si trova ancora sull’acqua di mare. Se di ottima qualità può essere venduto fino a 20mila dollari per libbra, pari a circa 0,45 kg.