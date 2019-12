Al Bano a Settimana Ventura: “Romina Power e Loredana Lecciso sono due donne belle e intelligenti”

Ospite a “Settimana Ventura”, Al Bano si racconta a cuore aperto.

Questa mattina, Al Bano è stato ospite a “Settimana Ventura”, il programma di approfondimento calcistico condotto da Simona Ventura su Raidue. Il cantante di Cellino San Marco, che soli pochi giorni fa ha perso la madre Jolanda, ha parlato del rapporto con le ex Romina Power e Loredana Lecciso, con le quali sta cercando di raggiungere una sorta di equilibrio:

“Sono due donne belle e anche intelligenti. Bisogna stare attento che non ti innamori solo della bellezza ma anche dalla forza dell’intelligenza. Essendo un uomo di pace, io vorrei sempre e solo serenità non solo intorno a te, ma nella società, in giro per il mondo. Lavoro affinché ci sia serenità attorno a me”.

Al Bano: “All’Isola dei Famosi mi è piaciuto il ritorno alla natura”

L’artista pugliese ha ricordato la sua esperienza all’“Isola dei Famosi”, nel 2005, interrotta a causa della crisi con la Lecciso:

“Mi è sempre piaciuto finire tutto quel progetto. I fatti della vita si presentavano come si presentavano. Ho preferito mollare nel momento più importante. Sono tornato con 12 kg in meno. Per un mese, non ho avuto e fatto telefonate. Sono stato a stretto contatto con la natura. Dovevi inventarti ciò che potevi prendere dall’Isola. Ero diventato un pescatore. Mi è piaciuto quel ritorno alla natura alla Robison Crusoe”

Infine, Al Bano ha spiegato la sua personale concezione del Natale:

“Io, da tempo, ho imparato a distribuire Natale in tutti i giorni dell’anno. Importanza sì ma non totale”.

Maria Rita Gagliardi