La bravata di un 18enne senza patente: ruba l’auto dei genitori e finisce su una pista da sci

Ha dell’incredibile la bravata di un ragazzo che pur non avendo la patente si è messo alla guida dell’auto dei genitori andando a ‘impantanarsi’ su una pista innevata

Non solo ha sottratto l’auto ai genitori a loro insaputa, impossessandosi delle chiavi e mettendosi alla guida senza patente, ma è finito con il mezzo nientemeno che su una pista da sci. E’ una bravata che costerà molto cara ad un 18enne non ancora patentato che a Davos, Svizzera, ha deciso di sottrarre, complice un amico, l’automobile ai genitori per provare l’ebbrezza della guida. Ma dopo pochi minuti sulla strada, il giovane ha imboccato una pista di sci di fondo e a causa della neve fresca è rimasto completamente bloccato.

Polizia incredula: l’auto era bloccata sulla pista da sci di fondo

A quel punto, come comunicato dalla Polizia Cantonale grigionese, il cantone nel quale si è verificato il misfatto, il 18enne ha utilizzato la segnaletica posizionata lungo la pista per tentare di liberare l’auto quasi interamente affondata nella neve, il tutto a poca distanza dallo stando di tiro di Islen che si trova tra Davos Frauenkirch e Davos Platz. Non riuscendo a far ripartire il mezzo, non ha potuto fare altro che lasciarla sulla pista ed incamminarsi verso casa. Intervenute sul posto, in breve tempo le autorità hanno identificato il colpevole che con tutta probabilità verrà pesantemente sanzionato per almeno due reati commessi, su tutti la guida pericolosa e senza patente.