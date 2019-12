La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 16/12/2019 al 22/12/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per i Pesci

Pesci. Stai vivendo una fase di scontentezza sentimentale che dovresti un po’ tenere a bada. Questo succede perché magari dei nodi sono arrivati al pettine. Mercoledì giornata interessante per le coppie, ma dovrai fare attenzione se hai un rapporto con una persona dei Gemelli o del Sagittario. Non ti va bene niente , ma c’è una cosa che non devi fare: i Pesci spesso, guardano al passato con nostalgia, solo che ora non devi tornare indietro perché esserti magari separato è stata una scelta positiva. Sul lavoro i prossimi sette giorni saranno un po’ rallentati e questo perché sei circondato da persone che ti fanno muro contro. Cerca di essere fiducioso per il futuro. La fortuna dice che non è quella che sta arrivando la settimana giusta per puntare in alto.

Tre stelle per Toro, Gemelli, Cancro e Sagittario

Toro. Sul lavoro è arrivato il tuo momento: devi iniziare a farti notare. Magari hai già ricevuto delle proposte ghiotte o hai in mente un progetto da sviluppare nel prossimo futuro Le giornate della prossima settimana ti portano energia e forse anche una bella notizia. Le stelle, in amore, ti portano a farti desiderare la chiarezza. In questa settimana che arriva la farà ancora da padrone il confronto. Sei agitato e su questo influisce l’opposizione di Marte. Le storie che sono nate nelle ultime tre settimane vanno a rallentatore perché tu vuoi esser sicuro di quello che vivi prima di dare una scolta: questa “linea” sarà vincente. La fortuna dice che lunedì e martedì saranno giornate frenetiche e che puoi sperare in un miglioramento successivo;

Gemelli. Finalmente , in amore, sei libero da tutte le tensioni che hai vissuto nel passato. Fai attenzione alla Luna opposta, che comunque potrebbe portare qualche problema. C’è una persona che ti piace e che magari da tempo aspetta che tu faccia un passo verso di lei? Adesso sarai libero di dichiararle i tuoi sentimenti. Le relazioni che invece sono state messe in crisi a novembre possono ora recuperare, ma solo se c’è volontà da parete di entrambi i membri della coppia. Giove non più opposto ti consente di vedere risultati nel tuo lavoro. I progetti vanno avanti velocemente e puoi risolvere un contenzioso legale oppure potrai dare un nuovo taglio ai progetti che prima non riuscivi a far decollare. La fortuna dice che la seconda parte di dicembre ti è a favore;

Cancro. Dal punto di vista professionale, quello che devi fare ora p è mantenere la calma e cercare di non agitare le acque prima di Natale. Qualcosa non ti va a genio? Cerca di passare oltre. Devi riflettere su quello che ti conviene andare a fare nei prossimi mesi. Venere in opposizione indice ancora qualche difficoltà dal punto di vista emotivo. Anche tu, come i Pesci, non dovresti pensare al passato. Forse devi dimenticare un torto che ti hanno fatto oppure se sei in coppia discuti per la presenza di un terzo incomodo. Devi fare un discorso d’amore? Prenditi tutto il tempo necessario e fai con calma. Le donne del Cancro che vivono una gravidanza devono cercare di riposare. La fortuna dice che domenica sarà una delle giornate più belle di tutta la settimana e ti regalerà delle buone intuizioni;

Sagittario. Sappiamo come sei: vuoi sempre stimoli e novità da seguire, altrimenti ti annoi. Questo vale anche in amore, e infatti è possibile che molti Sagittario ora siano alla ricerca di un partner che sia capace di stupirti e accontentarti. In questa settimana, tuttavia, senti che nei sentimenti qualcosa non va e sei un po’ triste e senza motivazioni. Sul lavoro puoi vincere ogni sfida. Fai il punto della situazione e cerca di farti valere, magari attraverso l’accettazione di proposte che potresti ricevere. Venerdì sarà una giornata positiva. La fortuna indica che da metà settimana ci saranno delle buone occasioni, ma che non bisogna sperperare denaro.

Quattro stelle per Leone, Scorpione e Acquario

Leone. Hai chiuso una relazione d’amore negli ultimi due anni e non per volere tuo? Adesso arriva il tu riscatto, anche perché chi ti ha lasciato si è pentito di averlo fatto. I nuovi sentimenti sono favoriti dalle stelle, ma attenzione alla rabbia: se c’è una persona che non ti considera come vorresti, pio che ti fa soffrire, potresti alterarti. Le stelle consigliano di eliminare il superfluo dalla tua vita e di vivere appieno le novità belle. Sul lavoro situazione tranquilla, ma dovrai fare attenzione giorno 21 dicembre. Fai sempre attenzione con il denaro. Arriva una bella proposta dopo un periodo di calma, ma tu da tempo non accetti più compromessi. La fortuna dice che questa è una settimana da sfruttare, soprattutto lunedì perché sarai favorito dalla Luna nel segno;

Scorpione. Tutti i progetti in cui credi dal punto di vista professionale adesso potranno trovare una base solida su cui poggiare e sarai tu a costruirla. Entro aprile-maggio 2020 il tuo equilibrio professionale è destinato a cambiare, anche se c’è chi già ha cambiato soci o collaboratori. In ogni caso si avvicina un anno vincente. In amore sappiamo che lo Scorpione non si accontenta con facilità. Questo periodo ti mette di fronte da delle scelte importanti da fare e a responsabilità familiari che dovrai affrontare. Non essere troppo pessimista o critico se non vuoi rovinare la tua relazione. Vuoi iniziare qualcosa di nuovo? Valuta la situazione. La fortuna dice che è meglio muoversi con la Luna nel segno, e cioè tra sabato e domenica;

Acquario. Venere inizia, proprio da questa settimana che è in arrivo, un transito interessante, perciò chi ha da poco iniziato un nuovo amore sarà bene che lo coltivi al massimo. È importante capire con chi stai e cosa desideri perché le stelle indicano che il periodo è fertile per le coppie che vogliono fare l’importante scelta di avere un bambino. Incontri particolari con il Toro, mentre con il Sagittario la tua sensualità si sentirà appagata. Se vuoi preparare progetti lavorativi le stelle sono dalla tua parte. Potrai superare alcuni problemi in ambito professionale, ma cerca sempre di fare molta attenzione al denaro. La fortuna dice che una bella intuizione che potresti avere venerdì potrà portare qualche bella soddisfazione.

Cinque stelle per Ariete, Vergine, Bilancia e Capricorno

Ariete. La settimana è dalla tua parte professionalmente parlando, anche se ora avresti voglia di fermare un progetto che hai iniziato. Il problema sta nel fatto che, almeno per il momento, non puoi fermarti. Non temere perché, comunque, i risultati non si faranno attendere troppo. Fai attenzione alle questioni legali. Se non vuoi altri problemi, devi cercare di non trasferire le tensioni che vivi sul lavoro anche sul piano sentimentale. La settimana permette di chiarire alcune problematiche d’amore. I single vivranno una bella emozione e, in generale, è favorito chi vuole darsi da fare. Certe amicizie potranno evolversi e diventare qualcosa di più. La fortuna dice che le possibilità sono buone per chi vorrà rimettersi in pista;

Vergine. Venere favorevole ti dice che puoi sfruttare questa bella situazione a tuo favore e dare il massimo in amore. tu sembri sempre preso da questioni di lavoro, ma quando ti innamori dai il meglio di te. Le storie nate di recente, nelle ultime settimane, vanno sicuramente portate avanti. Giove e Saturno in buono aspetto rendono costruttiva la tua vita professionale. Affronta con calma una questione economica. Per il resto, tutto quello che inizi ora avrà grande risonanza nel 2020 che sta arrivando. La fortuna dice che ci sono buone opportunità un picco massimo di positività nella giornata di domenica prossima;

Bilancia. Stai aspettando che si risolva un contratto e questa situazione ti angoscia? Adesso potrebbe arrivare una risoluzione. Delle attività che hai intrapreso l’anno scorso potranno cambiare volto. Possono arrivare opportunità verso la fine di questa settimana. In amore sei nervoso e scontento, e questa situazione perdura da qualche mese. Vuoi dare una svolta alla tua vita sentimentale? Il rischio è quello di fare scelte azzardate di cui ti potresti pentire, quindi le stelle consigliano di aspettare la fine del mese prima di fare dei passi decisivi. La tua vita di coppia risente ancora degli influssi negativi portati dalle tensioni lavorative. Le cose inizieranno a migliorare dopo questa settimana. La fortuna dice che, nonostante il nervosismo portato da questa settimana, giovedì può arrivare una bella novella;

Capricorno. Grande passionalità e grande voglia di amare: lo dice Venere che si trova nel tuo segno. Possibili i ritorni di fiamma e novità ancora migliori a partire non da questa settimana che sta iniziando ma dalla prossima. Da metà settimana fascino ancora maggiore. Se puoi, le stelle indicano di organizzare un incontro. Sul lavoro sei forte e qualcuna delle tue idee può finalmente vedere una realizzazione. Possono arrivare, per te, anche buone notizie e informazioni già a partire da sabato. La fortuna dice che mercoledì è la giornata giusta per parlare di situazioni che ti interessano.

Maria Mento