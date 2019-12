Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sedicesima giornata di Serie A, la Fiorentina ospita l’Inter nel posticipo domenicale. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Fiorentina ed Inter si sfideranno questa sera alle 20.45 in un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/2019. La Fiorentina è reduce da quattro sconfitte consecutive e nel turno precedente ha perso contro il Torino in trasferta per 2-1, mentre l’Inter è stata bloccata sullo 0-0 a San Siro dalla Roma.

Nella Fiorentina, Ribery costretto a operarsi: tornerà a disposizione di Montella solo a inizio marzo. In avanti Vlahovic dovrebbe agire insieme a Chiesa. Lirola potrebbe tornare a presiedere la fascia destra. Nell’Inter possibile turno di riposo per Godin: Bastoni pronto a scendere in campo nel terzetto arretrato insieme a De Vrij e Skriniar. In avanti confermati Lautaro Martinez e Lukaku. Ancora out Sensi, Barella e Gagliardini. Possibile opportunità per Lazaro a sinistra a discapito di Biraghi.

Probabili formazioni:

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Inter: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Lazaro; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fiorentina-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Firenze sono 81: 29 i successi dei toscani, 18 dell’Inter e ben 34 pareggi in totale. Lo scorso anno il match terminò in parità con un pirotecnico 3-3: per la Fiorentina andarono a segno Muriel, Veretout e ci fu l’autogol di De Vrij, mentre per l’Inter timbrarono il cartellino Vecino, Politano e Perisic.