Roma-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sedicesima giornata di Serie A, la Roma ospita la Spal all’Olimpico. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Roma e Spal si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente la Roma ha conquistato un prezioso punto esterno contro la capolista Inter, mentre la Spal ha subito un pesante ko interno dal Brescia.

Nella Roma è squalificato Mancini, mentre Smalling non è in perfette condizioni ed è fuori dalla lista dei convocati: i centrali difensivi saranno Fazio e uno fra Juan Jesus e Cetin. In avanti Dzeko sarà supportato da Zaniolo, Pellegrini e uno fra Mkhitaryan o Perotti. Pau Lopez torna fra i pali dopo lo stop di Milano, considerato anche l’infortunio di Mirante in Europa League. Momento no per la Spal: Semplici si affiderà alla coppia offensiva formata da Petagna e Jankovic, ma resta viva l’alternativa Floccari. Out Kurtic per squalifica, al suo posto ci sarà Valdifiori.

Probabili formazioni:

Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Spal: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Jankovic, Petagna.

Roma-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Roma in serie A le due squadre si sono affrontate 17 volte: 9 le vittorie dei giallorossi, 2 quelle della Spal e 6 i pareggi complessivi. Nella passata stagione la Spal riuscì a imporsi all’Olimpico per 0-2, grazie alle reti di Petagna su rigore e di Bonifazi.