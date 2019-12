Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 15 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 15 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 15 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Pezzi Unici”. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il programma “La Grande Storia – 40 anni di RaiTre”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “In trappola-Don’t get out”: l’imprenditore berlinese Karl Brendt sta accompagnando a scuola i figli Josefine e Marius. Mentre è in viaggio, arriva al suo cellulare una telefonata da un numero sconosciuto. Lo sconosciuto lo informa di aver nascosto nella macchina una bomba che salterà in aria, non appena qualcuno tenterà di scendere e fa una richiesta precisa: Karl dovrà procurarsi una ingente somma di denaro. Karl non ha altra scelta che assecondare la richiesta del ricattatore, ma il suo comportamento suscita ben presto sospetti nella moglie Simone, che teme che voglia sequestrare i figli. Simone informa la polizia, che avvia l’inseguimento e chiama in causa l’esperta di esplosivi Pia. a seguire, il film “Ti va di ballare?”.

Su Canale 5 va in onda il film “indovina chi viene a Natale”: è Natale. Giulio e Marina, una coppia di imprenditori, attende l’arrivo dei famigliari acquisti e non, nel loro cottage innevato, per trascorrere le vacanze natalizie tutti insieme. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Simpson”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte .

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Babbo Natale cercasi”: Grace si sta impegnando nell’organizzazione della parata di Natale della sua piccola città. Purtroppo, Tom, che tutti gli anni veste i panni di Babbo Natale durante la sfilata, fa una brutta caduta e non può partecipare alla manifestazione. Grace deve trovare, il prima possibile, un degno sostituto, se non vuole deludere i suoi concittadini. L’unico disponibile è Ben, il figlio di Tom, che però detesta il Natale.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 15 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Pezzi Unici

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:00 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 La Grande Storia – 40 anni di RaiTre

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 In trappola-Don’t get out (film)

23:30 Ti va di ballare? (film)

Canale 5

21:20 Indovina chi viene a Natale

23:30 Tiki Taka

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 I Simspon

La 7

21:20 Non è l’Arena

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi