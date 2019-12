Uomo ritrovato morto nella sua abitazione: è mistero. I Carabinieri indagano

Ieri pomeriggio i Carabinieri – su segnalazione- hanno fatto irruzione in un’abitazione che si trova nel quartiere di Ballarò e hanno trovato il corpo privo di vita di un uomo. Si indaga sulle cause de del decesso

È mistero sulla morte di un uomo che viveva nel quartiere palermitano di Ballarò. Ieri pomeriggio i Carabinieri lo hanno ritrovato privo di vita in un’abitazione, dopo essere intervenuti sembra a causa di una segnalazione ricevuta. Si indaga, dunque, sulla dinamica di questo decesso ma anche sull’immobile in cui l’uomo è stato ritrovato: pare– ma su questo non ci sono notizie certe e bisognerà attendere l’esito delle indagini- che l’uomo vivesse in una casa da lui occupata abusivamente.

Secondo quanto riportato da GDS e da Blog Sicilia, sarà l’esame del medico legale sul corpo a stabilire le cause della morte dell’uomo. Pare che sul suo corpo, o almeno questo quello che si è saputo da delle indiscrezioni che sono trapelate, non siano stati ravvisati segni di violenza o di ferite. Il defunto potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, ma ancora niente è certo.

Ieri, quando si è diffusa la notizia del suo ritrovamento, i vicini di casa che lo conoscevano si sono radunati nella zona.

Maria Mento