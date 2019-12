Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2019: l’Ariete vive una buona settimana. Toro affaticato

Lunedì 16 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È decisamente un buon cielo quello che ti coinvolge, anzi posso dirti che anche domani ci sono ben cinque stelle di fortuna. Ora, è chiaro che tu i tuoi tormenti li affronti giornalmente, sai che la tua vita è da sempre un’unica sfida, quindi non posso dire che queste sfide non comportino stress, però anche in una situazione così agitata ci sono dei momenti di svago ed ecco perché oggi e domani la situazione astrologica è più tranquilla. Devo dire che l’Ariete se la caverà abbastanza questa settimana, pur non risolvendo i grandi problemi, direi i grandi blocchi che in qualche modo bisognerebbe superare. Per esempio, se fai una cosa che non ti piace, se un lavoro non funziona: qui è probabile che si deva cambiare rotta;

Toro. C’è un po’ di fatica nell’aria. Come sai le stelle del 2020 sono dalla tua parte, però anche per i segni migliori ci sono delle giornate così così. Qual è il problema del Toro? Non essere seguito con dovizia, con grande amore. Per esempio in questi giorni puoi prendertela se una persona non sta dalla tua parte. Quindi, sono delle giornate un po’ polemiche anche per quanto riguarda i sentimenti;

Gemelli. Parte bene questa nuova settimana ma domani abbiamo un po’ di calo. In generale, non è una settimana che permette un recupero sufficiente per poter dire “Sono fuori dal tunnel, ho dei problemi minori rispetto al passato”. Intendiamoci: come ho spiegato tante volte Giove non è più opposto, però ne ha fatti di danni, quindi bisogna ripararli questi danni. Non è escluso che qualcuno parli con te per proporti nuovi affari. Stringi i tempi. Le giornate di oggi e giovedì potrebbero essere particolari, influenti in qualche modo, anche se molto stressanti;

Cancro. Penso che tu sarai d’accordo con me se ti dico che novembre non ti ha regalato nulla, per in generale va detto che stai vivendo una situazione di grandi conflitti. Le cose possono cambiare da qui a pochi giorni. Anche domani, per esempio, abbiamo una situazione eccitante. Intanto, questo lunedì permette di fare piccoli passi avanti. Per l’amore non c’è una grande disponibilità, ma non è colpa tua: probabile che tu riversi in amore delle tensioni oppure chi sta accanto a te non ti capisca del tutto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questa giornata la Luna si trova nel segno del Leone e il Leone è un segno abbastanza tranquillo questa settimana. Anzi. Tra la fine di questo mese, la fine dell’anno, e gli inizi del 2020 ci sarà un momento di recupero. Questa situazione sembra un po’ conflittuale per i sentimenti, dal 20 in revisione. Naturalmente, questo non significa che tutte le volte le coppie discuteranno ma i Leone che hanno vissuto delle tensioni dovranno superarle;

Vergine. Presto arriverà la Luna nel tuo segno zodiacale. Meglio apportare delle modifiche alle tue iniziative. Intanto abbiamo domani la Luna nel segno, quindi martedì e mercoledì sono giornate a quattro su cinque stelle, quindi ci sono delle novità. E poi voglio dirti fin da adesso che la giornata di venerdì potrebbe essere addirittura di ispirazione. La Vergine, in amore, è sempre un po’ controllata , mette il filtro della razionalità quando vive i sentimenti. Ora andrebbe sbloccata questa cosa;

Bilancia. Una settimana direi interessante. Tu resti sempre un vincitore, ma a quale costo? Qualche tempo fa ho ricordato che i Bilancia diventano sempre più intraprendenti, intransigenti e anche intolleranti via via che passano gli anni. Quindi, a 20-30 un Bilancia sempre quasi ingenuo, poi invece dopo i 50 mette grinta e agitazione in tutto quello che a. ecco, in questi giorni sei abbastanza intollerante. Il fatto di avere Giove e Saturno dissonanti può indicare il fatto che tu non accetti compromessi, però questa settimana non avrai mai la Luna storta, quindi non ti piangerai addosso e arriveranno delle cose buone;

Scorpione. Lo Scorpione è un po’ frastornato e questa tensione stanchezza continua in questo particolare momento. Devo dire che anche domani c’è qualcosa da rivedere. In amore puoi fare qualcosa di più dal 20. In campo lavorativo va un po’ meglio da mercoledì. Diciamo che questa Venere dissonante, quando arriverà (dal 20), provocherà una reazione in amore. Chi ha incontrato una persona carina in questi giorni non sa se lanciarsi oppure no. Io non vorrei che qualcuno rinunciasse a un grande amore solo per paura di soffrire o di vivere tensioni come nel passato.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario parte bene. Questa è una giornata ricca di buone soluzioni, entusiasmo, poi però ricordo che martedì e mercoledì avremo una Luna dissonante, quindi ci sarà qualcosa da rivedere. Anche in amore tu desideri portare avanti un progetto, ma questi primi giorni della settimana ti rendono schiavo di qualche tensione interiore. Non bisogna pensare che il Sagittario, perché governato da Giove, sia un tipo superficiale, che non affronta i problemi, anzi: ogni tanto anche tu hai bisogno di tranquillità. Come la ottieni? Spesso distaccandoti dalla realtà, o facendo magari un viaggio, allontanandoti da situazioni che ti fanno male. Per vedere le cose in maniera più chiara, non per fuggire ovviamente;

Capricorno. Parte in maniera intrigante questa settimana in cui veramente, soprattutto fino a mercoledì, avrai una grande forza. In amore il consiglio che posso darti, se vivi una storia conflittuale, è di no muovere le acque perché è probabile che tutto si aggiusti da sé. Se invece c’è stata una separazione nel passato, non è escluso che tu voglia iniziare un nuovo percorso. Quelli che sono separati o single hanno a che fare con una persona poco attendibile, quindi attenzione nei nuovi amori. Tu lo sei, attendibile. Gli altri potrebbero esserlo un po’ meno;

Acquario. L’Acquario si sente un pochino stanco. Questa sensazione di non farcela, di prendere tutto un po’ tropo di petto, è presente. Cautela, quindi, anche in amore perché possono esserci dei piccoli contrasti. Per fortuna, Venere busserà al tuo segno dal 20 e porterà qualche emozione in più. Forse non è il momento giusto per metterti contro qualcuno, anche se proprio nel lavoro ci sono delle opportunità da sfruttare. Se ne parla ora, credo che prima di primavera non sarà però possibile attuare grandi cambiamenti;

Pesci. Verifica se ci sono delle persone che vuoi contattare e ricorda sempre che questo periodo, dal 20 al 30 dicembre, per te è importante. Tuttavia questa è una settimana di ripensamenti, di riflessione. Perché? Perché anche se c’è una grande amore, a volte non ti sembra così grande. C’è chi deve recuperare un distacco vissuto a novembre, c’è chi ha iniziato una storia e ha a che fare con una persona che fa un passo avanti e due indietro, quindi cerca di costruire qualcosa di concreto. Puoi ottenere molto ma non posso escludere che fino a mercoledì tu sia un po’ sotto pressione.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento