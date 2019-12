Paola Caruso, Moreno Merlo mostra le prove della presunta aggressione

Ospite a “Domenica Live”, Moreno Merlo mostra le prove della presunta aggressione subita a causa ex Paola Caruso.

Non c’è pace tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo. In seguito all’ultima ospitata dell’ex Bonas di “Avanti un altro”, Moreno ha presenziato nuovamente a “Domenica Live” ed ha mostrato le prove della presunta aggressione subita a causa della ex. Il ragazzo ha mostrato delle foto nelle quali ha dei graffi sul volto ed ha dichiarato:

“Le foto sono di quel martedì 29 ottobre, la data che ha detto anche lei. C’è uno screenshot del telefono per dimostrare esattamente quello che sto dicendo e che è documentato”.

Barbara D’Urso ha, poi, mandato in onda la testimonianza di un conoscente di Paola, il quale ha preso le difese della ragazza, asserendo che, il giorno della presunta aggressione, Moreno non avrebbe avuto alcun graffio sul viso e che il ragazzo si sarebbe sempre approfittato della showgirl: “Ha sempre pagato tutto Paola”.

Moreno Merlo: “Non porto rancore a Paola”

A tali affermazioni, Moreno ha risposto:

“Io non ce l’ho con nessuno, non porto rancore. Se Paola non fosse venuta qui a raccontare la favola dell’unicorno, me ne sarei rimasto a casa, molto sereno. Pagava lei? Forse anche lui usciva con noi, non lo so, e non me ne sono mai accorto! Con lui in casa, non abbiamo mai litigato”.

Moreno ha anche affrontato la questione dei vestiti che la Caruso avrebbe pagato a sua madre:

“Paola ha toccato il fondo quando ha parlato di mia madre. Lei ha dichiarato che sono andate a fare shopping insieme. Io avevo fatto denuncia per lo smarrimento del mio portafoglio e mia madre mi aveva prestato la sua carta di credito e lei si era dimenticata di avermela prestata. Mia madre ha dato i contanti a me e io glieli ho ridati. Mia madre non ha mai chiesto niente a nessuno e ha sempre lavorato”.

Parlando, invece, del presunto occhio nero di Paola:

“L’occhio nero di Paola? Punto uno: dopo 3 settimane, si è ricordata improvvisamente di avere un occhio nero. Nel referto, non c’è scritto. Siamo alla follia. Se mi fa una denuncia di aggressione, ne risponderà. Se non fa una denuncia, allora è una bugiarda”.

Successivamente, è andato in onda un filmato riguardante Paola che ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità: l’unica risposta risultata falsa ha riguardato la presunta gomitata che la Caruso sostiene di aver ricevuto dall’ex fidanzato. Tale filmato è stato così commentato da Merlo:

“Beh, l’ha detto la macchina della verità, allora… E’ puerile venire qui con gli scontrini e parlare dello shopping con mia madre. Non corrisponde a verità quello che dice”.

