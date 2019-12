Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 16 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 16 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 16 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della fiction “Ognuno è perfetto”: stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre di più. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico “Natale a Casa Battista”. In seconda serata, lo show “Maledetti amici miei”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, il docureality “Piccole luci”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Pan-Viaggio sull’isola che non c’è”: durante una notte magica, Peter, dodicenne orfano e ribelle, viene trasportato via nel magico mondo di Neverland. Qui, troverà divertimenti e pericoli, prima di scoprire il destino che lo farà diventare la figura leggendaria, per sempre nota come Peter Pan. A seguire, il film “Un ponte per Terabithia”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Peception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Pizza Hero-La sfida dei forni”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 16 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Ognuno è perfetto

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 Natale a Casa Battista

23:30 Maledetti amici miei

Rai 3

21:20 Report

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

00:30 Piccole luci

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Pan-Viaggio sull’isola che non c’è (film)

23:30 “Un ponte per Terabithia (film)

La 7

21:20 Grey’s Anatomy

23:20 Perception

Maria Rita Gagliardi