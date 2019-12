Temptation Island, un post della madre di Colantoni scatena la polemica: ex protagonisti difendono Ilaria Teolis – VIDEO

Temptation Island, ex protagonisti difendono Ilaria Teolis dalle critiche, coinvolta anche la madre di Colantoni

È scoppiata una lite tra alcuni ex partecipanti di Temptation Island e la madre di Massimo Colantoni, ex fidanzato di Ilaria Teolis.

Sotto un post di Sabrina Martinego un account ha postato il seguente commento: “Se vuoi vedere certe persone le devi seguire ed in questo modo acquistano follower. Per me stanno bene da soli“.

Poco dopo la Martinego ha svelato che l’account appartiene alla madre di Colantoni, alla donna ha detto di essere meravigliata per aver letto ciò che ha scritto sotto il suo post. Ha poi aggiunto: “Dove è finita quella donna che qualche giorno fa mi scriveva chiedendomi di non mettere il figlio alla gogna e che mi ringraziava per l’ascolto riservato a lei? Sono veramente molto dispiaciuta.”

Subito dopo anche Cristina Incorvaia, Nunzia Sansone e Katia Fanelli, ex partecipanti di Temptation Island, hanno difeso Ilaria Teolis su Instagram.

Sara Fonte