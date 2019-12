Acqua, miele e limone: la storia della blogger che con questi alimenti ha cambiato la sua vita

Bere succo di limone e miele mescolati in acqua calda, se fatto al mattino e a digiuno, può portare notevoli benefici al corpo umano. Lo sa bene la blogger Crystal Davis, che per un anno ha voluto provare a farlo e ha poi mostrato sul web i risultati raggiunti

Crystal Davis è una blogger australiana che cura una rubrica dedicata al benessere sula rivista Elephant Journal. In questo suo spazio, la blogger ha raccontato un’esperienza che ha provato sulla sua pelle per un anno intero. Crystal aveva sentito parlare degli enormi benefici che l’assunzione di miele e limone, mescolati in acqua calda, apporterebbe all’organismo e– trattandosi di alimenti del tutto naturali (in questo caso, è importante assicurarsi che il miele non sia trattato industrialmente)- ha deciso di provare questa bevanda da molti definita come “miracolosa”. Cosa è successo dopo un anno? Crystal ha raccontato che la sua vita è totalmente cambiata. E in meglio.

Bere acqua, miele e limone fa bene alla salute? Parla la blogger Crystal Davis

Bere acqua, miele e limone fa bene alla salute? Sul web esistono numerosi articoli che inneggiano alle proprietà “miracolose” di questa bevanda tutta naturale, e molti sono anche dannosi perché danno informazioni assolutamente fasulle e da non prendere in considerazione (come quelli secondo i quali aiuterebbe a curare le malattie gravi: ovviamente, è tutto falso). Bere questi tre alimenti mescolandoli insieme fa sicuramente bene, ma di certo non fa miracoli. Però è sicuro che– se fatto costantemente- questo sia un rito che alla lunga aiuti a migliorare la qualità della propria vita. La blogger australiana Crystal Davis ha deciso di provare a bere acqua calda con limone e miele ogni giorno, al mattino (a digiuno), per un anno intero e ha poi osservato e descritto cosa era cambiato nella sua esistenza.

Crystal ha dichiarato che, da quando ha iniziato ad assumere la bevanda, ha osservato notevoli benefici. Eccoli tutti: il suo sistema immunitario si è rafforzato e non si è ammalata nel corso dell’inverno (zero raffreddore, zero influenze), non ha avuto più bisogno di bere caffè al mattino per svegliarsi, la sua pelle è migliorata al punto tale di apparire più luminosa e con meno macchie e rughe, l’acqua con limone e miele le ha consentito di depurarsi dalle tossine e di perdere peso.

Ma qual è la ricetta sperimentata ogni mattina, per dodici mesi, da Crystal? Tutto consiste nello scaldare dell’acqua (in quantità tale da poter essere contenuta in una tazza) e quando è diventata calda (non esageratamente calda ma intorno ai 40°) spremere dentro il succo di mezzo limone. Infine, si aggiunge un cucchiaino di miele rigorosamente biologico (non pastorizzato) e- dopo aver mescolato- si può finalmente bere. Ancora, bisogna evitare di bere tea o caffè almeno per la mezz’ora successiva.

Maria Mento