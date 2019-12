Dalla Disney e Beautiful ad una carriera hard, la parabola di Maitland Ward

A soli 17 anni ha ricoperto il ruolo di Jessica Forrester nella famosissima (e clamorosamente longeva) soap opera Beautiful, ruolo per il quale ha vinto un premio per la migliore interpretazione di una giovane attrice all’interno di una serie televisiva diurna.

Ha poi ricoperto diversi ruoli in serie tv Disney, tra cui soprattutto quello di Rachel McGuire in Crescere, che fatica!

E’ diventata quindi una cosplayer (decisamente sexy) per poi decidere, nel corso dell’anno che sta per concludersi, di darsi al porno.

E’ Maitland Ward – oggi 42enne ed assolutamente felice della nuova carriera.

Intanto perché pare essere particolarmente apprezzata (ha ottenuto tre nomination agli Adult Video News Awards, l’equivalente hard degli Academy Awards) e poi perché guadagna più che bene – cosa che sarebbe stata particolarmente difficile nell’industra tradizionale.

“Quando la gente dice, ‘Si è dovuta dare al porno’, rido perché è una buona cosa e sto facendo di più adesso” – ha dichiarato Maitland al Daily Beast.

“Se parlassi con la versione più giovane di me, non si sarebbe mai aspettata qualcosa del genere potesse uscire da me”.

Maitland ha quindi proseguito:

“C’era un pubblicista che mi diceva ‘Smetti di mettere foto sexy. Non ti assumeranno per nulla se lo fai. Dopo aver superato i 30, 35 anni, non ti assumono per fare cose sexy. Dovresti fare l’audizione per interpretare le mamme Disney'”.

“Pensava che mi stesse dando dei buoni consigli, ma non era il mio genere. Sono stata vista come una star della commedia e stavo cercando di combattere contro questo. Non volevo interpretare una mamma Disney”.

E così ha continuato (e continua, vi proponiamo di seguito alcuni scatti tratti dal suo Instagram) a postare immagini sexy.

Per la gioia dei fan: