Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge insieme a Natale: il gossip – VIDEO

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono tornati insieme, la coppia trascorrerà insieme il Natale

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme, a farlo sapere è stato 361 Magazine.

A quanto pare i due sono tornati a vivere insieme nella casa che avevano preso in affitto a Milano. Tra i due sembra essere tornato quindi il sereno, al punto da voler trascorrere insieme le vacanze di Natale.

Su 361 Magazine, in merito ai loro progetti per le vacanze natalizie, si legge: “Decideranno di seguire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina o si fermeranno in Italia? Ancora ci sarebbero dubbi a riguardo, ma una cosa è certa: non c’è niente di più romantico di stare in due a Natale.”

Sara Fonte