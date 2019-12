Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 dicembre 2019: il Gemelli possono perdere la pazienza, il Cancro è più positivo

Martedì 17 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Si sente che sei un pochino nervoso, però oggi hai una marcia in più. Cinque stelle? Ma sì te le do, perché è vero che stai attraversando una fase complicata però c’è da dire che hai un grande coraggio. Nell’ambito del lavoro non tutto è andato come avresti voluto, hai sempre però una grande capacità di azione;

Toro. Questo quadro generale è un pochino faticoso, persino produttivo però, quindi continuo sempre a pensare che il 2020 sarà un anno di sistemazione per la casa, per il lavoro, però in questa giornata- se posso darti un consiglio- affronta le prove con attenzione perché hai delle stelle interessanti ma c’è un po’ di imprudenza. Per tutto il mese ci vorrebbe un briciolo di pazienza in più. Attenzione a questo martedì che è migliore delle giornata di ieri ma può sempre generare qualche dubbio

Gemelli. Per i Gemelli è importante fare le cose che sono giuste, nel senso che a volte questo segno zodiacale si disperde e disperde anche tanta energia, quindi si rischia- in questo martedì- di perdere la pazienza. Poi se hai a che fare con Sagittario e Pesci ancora di più. Belle notizie, certo: Giove non è più opposto, ma come ho spiegato di recente che danni ha fatto Giove? Perché se ha fatto dei gravi danni è chiaro che non è che dall’oggi al domani si risolve tutto. Forse hai pareggiato i conti. Adesso bisogna iniziare a guadagnare;

Cancro. Questa Luna buona coinvolge in un oroscopo che oggi ti consente di fare qualcosa in più, insieme al Leone e Vergine. Non alimentare pensieri negativi, se per caso c’è stata una separazione. Io capisco che tu sia una persona molto volubile e a volte anche un po’ vulnerabile. E pensare che i Cancro nell’ambito del lavoro sono fortissimi, quindi in te veramente alberga una persona estremamente fragile che per dimostra di essere- al contrario- molto forte. La positività che arriva in questi giorni è valida per recuperare un amore, ma è probabile che non riesca a risollevare alcune questioni di lavoro che (non per colpa tua) stanno andando un po’ alla deriva, ecco. Forse c’è anche un compito, un ruolo, una mansione che non vuoi più fare. Cambiamenti desiderati.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una buona giornata per i contatti, per il lavoro, per il denaro. Assieme al Cancro e alla Vergine oggi è abbastanza supportato. Puoi tu fermo non ci sai stare, così anche se ultimamente sei stato fatto fuori da un certo lavoro (magari semplicemente hai chiuso una collaborazione), sei già pronto a ripartire. Ci sono meno opportunità in amore? Beh, diciamo che sei un pochino più previdente, esigente, attento, e quindi- visto che Venere andrà opposta dal 20- proprio nelle relazioni ci vorrà un po’ più di serenità;

Vergine. La Luna nel segno in questo martedì 17 dicembre. Mi riferisco al segno della Vergine , che può iniziare a sfruttare i grandi cambiamenti che sono in arrivo. La settimana scorsa è stata un po’ giù di corda che comunque, visto il grande anno che ti aspetta o le grandi idee che hai in mente, quando ti darò un voto basso non intenderò mai dire che le cose vanno male ma semplicemente che quella è una giornata in cui devi affrontare dei problemi, o magari ci sono delle persone che devi cercare di “educare”. Ecco Perché poi in fondo la Vergine, nella vita, si occupa degli altri anche in questo senso. Quante volte ti fanno delle confidenze e tu sei pronto a dare delle risposte molto serie e razionali. Peccato che nei confronti dei sentimenti con te stesso tu non sia così chiaro, a volte;

Bilancia. La Bilancia è normale che in questo periodo si senta un pochino collerica. È normale perché vuole vedere le cose chiare, vuole essere certa i quello che fa. Le stelle sono incisive ma tu non sopporti più i perditempo, quindi non pensare a persone che ti hanno fatto del male nel passato. Pensa invece a questa giornata che è interessante. Restano un po’ complicati i rapporti col segno del Cancro;

Scorpione. Lo Scorpione ha una Luna attiva ma in amore attenzione, perché soprattutto nel weekend- attorno alla fine del 2019, alcuni rapporti saranno messi in discussione. Nella migliore delle ipotesi chi ha un progetto di coppia si può sentire un po’ sbandato e forse lo deve rimandare. Questo è un oroscopo buono però per ritrovare l’amore perso, lontano nei mesi passati, quindi direi di affrettarci perché poi dal 20 arriva una Venere dissonante. Se c’è da dire qualcosa meglio parlare subito.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario oggi e domani è preso da una certa agitazione, come se qualcosa non andasse bene. Conviene almeno fino a domani sera evitare scontri. Questa insoddisfazione che domina. Devi stare attento anche in amore. Le stelle non sono- nel complesso- contrarie, ma il tuo umore può essere un po’ ballerino. Quando il Sagittario non è convinto di quello che sente, di quello che prova, tende a isolarsi nonostante sia un segno molto socievole. Attenzione anche a piccole polemiche. Tra l’altro, da giovedì si recupera;

Capricorno. Qualche buona notizia in arrivo. Anzi, guarda, voglio darti il top, il massimo della valutazione. Questo privilegia le situazioni di lavoro. Io ho spiegato altre volte che sta per iniziare un momento ottimo anche per i sentimenti, però fino a sabato conviene non dire sì e non dire no, nel senso che tu hai le idee chiare ma se qualcuno non ha le idee chiare come te (particolarmente in amore) forse è meglio lasciare passare i momenti difficili e non imporre nulla. Raccomando a chi è rimasto solo, a chi ha chiuso una storia, di rimettersi in gioco perché è vero: non esci da un passato facile per i sentimenti ma si può recuperare. Grandi progetti di lavoro, vittorie. Il 2020 è un anno importante perché i consensi non mancheranno;

Acquario. L’Acquario deve stare un po’ attento con le finanze e anche in questa giornata, con Scorpione Toro può vivere delle tensioni. Quindi, c’è da fare grandi cose, forse c’è da pianificare un vita diversa. Per quanto riguarda, l’amore le stelle sono intriganti visto che Venere sta per entrare nel segno, però non bisogna sottovalutare anche un certo impeto che coinvolge il cuore. Per esempio, chi hai una vecchia storia vuole sostituirla e anche in fretta, chi invece ha incontrato una persona carina vuole subito pianificare un grande futuro. Ecco, non dico che devi rinunciare ai sentimenti, per carità, per magari avere un po’ più di lucidità, prendere tempo perché da qualche tempo sei diventato frettoloso e anche molto rivoluzionario;

Pesci. In questa giornata di martedì il segno dei Pesci può contare su una certa tensione nervosa. Resta sempre molta positività in questo cielo, però questa Luna opposta indica fatica, indica tensioni nel rapporto. Quindi, a lunga scadenza soluzioni, a breve distanza complicazioni, e io non vorrei che in queste giornate tu fossi preso da un amore che non si capisce bene da che parte sta andando. E lo dico in particolare alle persone che hanno incontrato da poco qualcuno. Anzi: forse ti sei sentito preso in giro oppure, se hai a che fare con qualcuno che non è proprio sereno, in questi giorni (almeno fino a giovedì-venerdì) potresti dire “Stop, lasciamo perdere”. Ecco, non perdere però tutte le speranze perché questo è un anno che si chiude con la Luna nel tuo segno, il 31. Questo vuol dire che potresti vivere un grande amore a Capodanno. Insomma, quello che adesso rifiuti potresti cercarlo nei prossimi giorni. Dai tempo al tempo.

