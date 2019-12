Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 17 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 17 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 17 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “Ognuno è perfetto”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Proprio lui?”: durante le vacanze, l’iperprotettivo Ned va a trovare l’amata figlia a Stanford, ma si ritrova a vivere il suo più grande incubo, quando ha di fronte Laird, il miliardario fidanzato della figlia, ben intenzionato, ma socialmente imbarazzante. Ritenendolo poco adatto come futuro genero, Ned dà inizio a una rivalità che si tradurrà ben presto in una escalation di panico. In seconda serata, il film “I tre moschettieri”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Ricordati di me”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il libro della giungla”: Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà, però, in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio, tra insidie e pericoli. A seguire, una nuova puntata della fiction “Oltre la soglia”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Il Natale di “Grace”: Grace, dopo aver prestato servizio nei Marines, fa ritorno verso casa a Cincinnati. Purtroppo, la sua auto ha un guasto e non ne vuole sapere di ripartire, così il giudice Joe Peterson le offre di stare da lui, fino a quando non riesce a rimettersi in viaggio. Fra i due scatta subito qualcosa e con il tempo, si fanno sempre più vicini, anche se Joe sembra non aver dimenticato del tutto la sua ex.

Maria Rita Gagliardi