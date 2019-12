Cotto e Mangiato, ricetta 18 Dicembre: roastbeef alla senape

Cosa avrà preparato oggi Tessa Gelisio? Un’altra ricetta da riprodurre per il pranzo natalizio è stata proposta a Cotto e Mangiato. Stiamo parlando del roastbeef alla senape.

La ricetta del roastbeef alla senape

Vediamo insieme gli ingredienti del roastbeef alla senape. Essi sono:

280 grammi di cipolla

900 grammi di carne

Senape in abbondanza

Olio

1 Birra scura

Preparazione

Il roastbeef di oggi è molto semplice e gustoso. Cominciamo con il legare la carne con spago per arrosto, spennellare con abbondante senape, dopodiché metterlo in pentola a rosolare. Far dorare da entrambi i lati sfumando con una parte della birra scura. A questo punto prendere una teglia da forno, foderarla con della carta e poggiarci la carne con il suo sugo. Mettere in forno a 220 gradi per 40-45 minuti.

Nel frattempo in una padella facciamo rosolare le cipolle nell’olio, allungando con il resto della birra un po’ alla volta, finché le cipolle non si saranno completamente ammorbidite. A fine cottura aggiungere due o tre cucchiai di senape, mantecare e spegnere sotto al fuoco. In alternativa se preferiamo, possiamo anche frullare le cipolle per ottenere una cremina. Cotta la carne, toglierla dal forno tagliarla a fette non troppo sottili e servire con la crema di cipolle.