Mostra il dito medio a Salvini in aereo. L’ira dei leghisti sul web

Sta facendo discutere la foto di una ragazza che mostra il dito medio a Matteo Salvini.

Sul web sta infatti circolando l’immagine di una giovane in un aereo, seduta proprio a fianco all’ex ministro dell’Interno e attuale leader della Lega. Evidentemente la ragazza non ama particolarmente Salvini, dato che ha pensato bene di farsi un selfie mentre l’ex vicepremier è intento a schiacciare un pisolino: nell’immagine si vede la giovane che mostra il dito medio proprio all’indirizzo dell’ignaro Salvini.

Come riportato da “NextQuotidiano”, la foto è stata pubblicata per la prima volta dalla pagina Facebook “IntrashTtenimento”, con molti commenti di utenti divertiti per il gesto. Tuttavia, non sono mancate critiche per l’offesa della giovane, anche se l’apice è stato raggiunto su un’altra bacheca Facebook.

La foto, infatti, è stata condivisa anche dalla senatrice della Lega, Roberta Ferrara, che ha approfittato dell’accaduto per prendersela con il movimento delle Sardine.

La senatrice della Lega pubblica la foto e attacca le Sardine

“Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme. (Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio)”, ha scritto la senatrice del Carroccio.

I commenti, in questo caso, sono stati unidirezionali. “Complimenti a suoi genitori che hanno saputo educare la propria figlia!”, ha scritto un utente, mentre una certa Grace ci è andata giù pesante: “Imbecille perché non l’hai fatto quando ha aperto gli occhi???? Almeno parlevate per un po’ e ti avrebbe fatto gli Auguri di buone feste carogna vile”. Salvini non ha ancora commentato il gesto, ma conoscendolo è difficile che lasci correre.