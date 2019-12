Leopardo aggredisce e sbrana un bambino. Maxi mobilitazione per catturare la bestia

Un leopardo ha aggredito e sbranato un bambino di cinque anni mentre giocava.

L’animale ha ferito gravemente anche un altro bambino, di soli 4 anni. La tragedia si è consumata nel villaggio indiano di Prempuri.

I resti del piccolo Chetan sono stati trovati in un campo di canna da zucchero a poco più di 300 metri da casa sua. L’altro bambino, di nome Nishu, è stato morso al collo.

Come riportato dal Daily Star Online, si tratta della seconda aggressione da parte di un leopardo negli ultimi due giorni, e la popolazione del villaggio teme che possano verificarsi altri episodi. Prima di Chetan era stato il piccolo Rohan, 5 anni, a passare momenti infernali: catturato da un leopardo nel villaggio di Akbarpur Chauganva, il bimbo è stato salvato dalla sua famiglia prima che l’animale potesse sbranarlo.

Le autorità indiane sono a caccia del leopardo

Gli abitanti del villaggio hanno cercato per ben due giorni il piccolo Chetan, fino a rinvenire il suo corpo nella giornata di lunedì. Il leopardo ha strappato via le mani del piccolo, assieme a parti della schiena e del viso.

Le autorità indiane hanno creato delle trappole per cercare di catturare i leopardi assassini. L’ufficiale forestale per la regione, M. Semmaran, ha affermato di aver aumentato le pattuglie per evitare ulteriori spargimenti di sangue.

L’ufficiale forestale di divisione, Manoj Shukla, ha affermato che non era mai accaduto finora che un bambino venisse sbranato da un leopardo in questa zona. Non è chiaro se i due attacchi siano stati effettuati dallo stesso leopardo.