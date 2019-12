Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre 2019: il Leone vive dei ripensamenti, i Vergine hanno grandi occasioni per ripartire

Mercoledì 18 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buone notizie per l’Ariete perché Venere a breve non sarà più opposta, quindi questo alimenta la voglia di fare, Ci avviciniamo a un 2020 di grande influenza che partirà, è vero, in maniera un po’ faticosa, ma che libererà da tanti fastidi. Posso pensare che questo sia stato un periodo di esperienze, cioè nel corso degli ultimi mesi tu hai fatto delle cose- magari anche sbagliano oppure non essendo nelle migliori condizioni di lavorare, non hai potuto raggiungere i livelli che volevi- e che però anche se non ti hanno soddisfazione costituiranno una sorta di trampolino di lancio per un 2020 di nuove partenze. Perché in effetti il 2020, come ascolterai anche nelle mie previsioni, ha delle qualità. Per l’amore questa è una settimana di recupero;

Toro. Il Toro deve portare avanti delle soluzioni anche per quanto riguarda il lavoro, la professione. Certo è che in questi giorni bisogna anche verificare le tue idee con gli altri perché l’unico rischio , l’unico vero grande problema, è quello di non avere attorno persone solidali, quindi puoi trovarti in condizioni magari particolarmente energiche (cioè tu hai voglia di fare le cose, sai quello che devi fare) , per se attorno non c’è la giusta compagnia, chi ti segue bene, puoi rimetterci. Ecco perché questa è una giornata in cui potresti avere qualche piccola delusione o ripensamento;

Gemelli. I Gemelli sono sul chi va là, quindi attenzione. Sei un po’ agitato, anche stanco per le cose che devi fare, poi sei hai rapporti con Toro, Leone, Acquario, oggi sei un po’ nello stesso gruppo dei segni che possono avere qualche reticenza, qualche tensione. Io vorrei che tu invece regalassi qualche attimo della tua esistenza all’amore, tanto più che- ti avverto con largo anticipo- il prossimo anno Venere sarà nel tuo segno zodiacale per molti mesi, quindi adesso devi fare delle pulizie o magari semplicemente fare progetti. Il prossimo è un anno che vedrà alcune persone sposarsi, altre fare o un figlio, o semplicemente convalidare un’unione o trovare finalmente un grande amore;

Cancro. Da qualche temo vivi in maniera agitata. Comunque via via che ci avviciniamo a sabato abbiamo più energia e fortuna, infatti direi che questa è una giornata che tutto sommato è buona. Poi Giove e Saturno sono opposti, però non è che tutti i giorni sono condannati al grigiore e o alla riflessione. Di base c’è un po’ di amarezza, però ci sono delle giornate in cui reagisci meglio e altri in cui reagisci un po’ peggio. Oggi va meglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Attenzione al nervosismo che si fa sentire in questa giornata perché insieme all’Acquario e al Toro puoi vivere delle tensioni. C’è anche chi ha ripreso a lavorare o sta per partire con un grande progetto. Il massimo lo avremo da gennaio e tutta questa serie di iniziative potrebbe anche coincidere con un risveglio della vita sentimentale, però perché non ti do un grande voto oggi? Perché tutto sommato sei pieno di ripensamenti. Sei sempre tu a gestire le situazioni in pima persona per se oggi dico che sei un pochino fiacco forse non sbaglio;

Vergine. La Vergine deve fare grandi progetti per un anno che in fondo è già partito perché il 2020 è di rilancio ma già dicembre offre qualcosa in più. Hai avuto Giove contro per tanti mesi, ora finalmente lo hai a favore e allora: trasferimenti, sblocchi, cambiamenti. Diciamo che chi si ferma è perduto, ecco. Chi gioca in difesa sbaglia perché ora bisogna abbracciare il destino senza reticenze;

Bilancia. Nella vita e nel lavoro puoi avere un grande successo, comunque anche puoi vivere un cambiamento, ma tutto questo costa. Saturno è ancora dissonante ma non è dissonante da ora, quindi è già da diverso tempo che devi fare i conti con una grande stanchezza perché tutto è riposto su di te e sulle tue spalle. Gli altri non ti aiutano. Sei proprio tu, diciamo, il protagonista. A volte, per avresti bisogno di un piccolo aiuto. Deve dire che anche le persone che hanno un rapporto sentimentale importante in questi giorni per sono un pochino preoccupate, quindi attenzione alla salute, al benessere anche della famiglia o di qualcuno che ora ti può fare preoccupare;

Scorpione. Lo Scorpione ha una giornata interessante e tra l’altro posso dire che il fine settimana intrigante per i contatti. Contatti che lo Scorpione centellina , perché sappiamo che questo non è un segno zodiacale che dà confidenza a tutti. Io ritengo che sia un periodo di soluzioni. L’amore può risplendere. Io penso anche che pochi giorni, poche ore, ti allontanano da un momento di grande sincerità: dal 20 al 30 dicembre si deve pretendere sincerità in amore. novità per chi vuole iniziare un nuovo progetto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario oggi è un po’ stanco e se hai ripreso a lavorare da pochi giorni può darsi che tu non abbia ritrovato la giusta armonia. Non sarà che ti sei stancato di fare le solite cose? Alcuni segni (il Sagittario, l’Acquario) quando si annoiano vanno fuori di testa. Se cercando la persona giusta pensi di aver sbagliato, non preoccuparti perché le prossime settimane saranno migliori. Venere è finalmente attiva già dal 20;

Capricorno. Il Capricorno, con una Luna buona, può aiutarsi e aiutare gli altri. Oggi, tra l’altro, puoi avere un ottimo rapporto con lo Scorpione e anche con il segno dei Pesci, che in questa giornata è un po’ giù ma tu puoi aiutare a risalire la china. Per l’amore, dopo un periodo pesante, inizia una fase di recupero. Anche le stelle del 2020 dicono che sei forte. l’unico sbaglio che potresti fare è puntare solo su te stesso, perché è vero che tu lavori bene quando stai per conto tuo, però hai bisogno degli altri per affermarti;

Acquario. L’Acquario, in questo periodo, non dovrebbe spendere troppi soldi, non dovrebbe stancarsi eccessivamente, per facile a dirsi e non a farsi perché è già stanco questo Acquario; forse gira come una trottola, ha avuto dei problemi. I single hanno voglia di legarsi, mentre le coppie che non stanno in piedi rischiano un po’ di più. Comunque l’Acquario si libererà di molti pesi perché già l’Acquario il prossimo anno- con Saturno nel segno- diventerà molto serio e anche molto molto determinato;

Pesci. Per ripensare alla fine del mese che darà buone occasioni, devi muoverti da adesso. Un ripensamento utile: per esempio, oggi, questa Luna opposta crea delle difficoltà e se c’è un pensiero che riguarda l’amore devi cercare di risolverlo. Anche perché il 2020 è un anno in cui, se non risolvi ora dei dubbi che possono essere anche lievi certezze o lontananze, produrrà un effetto piuttosto pesante, quindi le coppie indecise dovrebbero ora cementare il proprio amore. Comunque, sappi che la fortuna non mancherà nel 2020. Cerca di essere positivo/costruttivo e stasera non alimentare dispute in amore e soprattutto non cercare a tutti i costi quelle tensioni, quelle polemiche che poi ti fanno stare male perché tu le sollevi, poi gli altri si scordano di tutto e tu continui invece a pensarci e a starci un po’ giù di corda. Qualche ritardo ma si recupererà: nessun problema;

