Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Diciassettesima giornata di Serie A, la Juventus di scena a Marassi contro la Sampdoria. Il match è in programma stasera alle ore 18.55 e sarà visibile sui canali Sky.

Il diciassettesimo turno di Serie A parte già da questa sera con il match fra Sampdoria e Juventus. I bianconeri anticipano l’incontro, dato che domenica pomeriggio saranno impegnati al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita, per la finale della Supercoppa Italiana 2019 contro la Lazio. Nel turno precedente i blucerchiati hanno conquistato tre punti d’oro nel derby contro il Genoa, mentre la Juventus è tornata al successo casalingo contro l’Udinese.

Nella Sampdoria probabile forfait per Ekdal, mentre è ristabilito Jankto. In avanti Quagliarella dovrebbe essere affiancato da Gabbiadini, match winner nel derby contro il Genoa. In casa Juve, Sarri sta valutando se proporre anche questa sera il tridente pesante composto da Dybala, Higuain, Ronaldo, ma resta viva anche l’ipotesi Bernardeschi dietro le punte al posto di uno dei due argentini. Out per squalifica Bentancur, mentre rientra fra i convocati Pjanic dopo il turno di stop di domenica. In difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci e De Ligt; out Szczesny: in porta ci sarà Buffon che stasera raggiungerà il record di presenze in Serie A di Maldini (647).

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Dybala; Ronaldo, Higuain.

Diciassettesima giornata di Serie A, la Sampdoria ospita la Juventus nell’anticipo del mercoledì: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sampdoria-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18.55 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Genova sono 61: 21 le vittorie dei padroni di casa, 22 della Juventus e 18 i pareggi complessivi. Nella passata stagione la Sampdoria si impose per 2-0 grazie ai gol di Defrel e Caprari.